Derfor bør Tottenham og Liverpool bli topp 4

Det står om mye mer enn Champions League-spill for Tottenham og Liverpool i innspurten i Premier League.

TV2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker mener enn plass i Champions League er alfa og omega for de to klubbene.

– Økonomisk er det selvsagt ekstremt viktig å bli topp-4 for Liverpool og Tottenham, men det er vel så viktig for at klubbene skal klare å beholde sine egne stjerner. De må se at det sportslige prosjektet går riktig vei ellers løper de ut døra. Klubbene må være foran de store klubbene, de må slåss mot de største og vise at de er med i den ypperste eliten. Det trenger Liverpool og Tottenham siden de ikke kan matche de andre storklubbene på lønn, sier Alsaker.

Topp 5 i Premier League
1. Chelsea 34 +43 81 poeng

2. Tottenham 34 +49 77

3. Liverpool 35 +29 69

4. Manchester City 34 +28 66

5. Manchester U 34 +26 65

Han mener plasseringen også blir viktig når nye stjerner skal hentes inn.

– Snur man på det, så tror jeg hverken Manchester City eller Manchester United mister noen spillere om de skulle gå glipp av Champions League-spill. De har uansett en lønnsstruktur som ingen andre engelske klubber er i nærheten av.

– Pengene viktigst



Fotballekspert Lars Tjærnås har langt på vei samme oppfatning.

– Når du konkurrerer om de samme spillerne, er det stort sett to lokkemidler som gjelder: Økonomi og attraktivitet. Skal du være attraktiv så gjelder det at spillere får vist seg frem på den aller største scenen, og det er spill i Champions League.

Morten Langli, fotballekspert i Viasat, sier det slik:

– Champions League-spill gir «cash» i kassen. Det er like viktig for alle. Samtidig så vil mesterligaspill ha mye å si for den sportslige stemningen i spillergruppen, og ved å kvalifisere seg gjør man seg attraktiv på overgangsmarkedet.

Alle tre ekspertene spår en thriller helt inn, men tror Chelsea, Tottenham, Manchester City og Liverpool - i den rekkefølgen - tar de fire øverste plassene.

– Manchester City har det enkleste programmet med tre av fire hjemmekamper og er min favoritt til 3. plassen. Liverpool møter lag de sliter med å slå (Southampton, West Ham, Middlesbrough), og jeg er sikker på at de avgir poeng i innspurten. Manchester United har det tøffeste programmet. De har en tropp som er strukket helt til bristepunktet på grunn av alle skadene og har også en «Europa League-distraksjon», mener Øyvind Alsaker.

Uniteds dilemma



Han tror fort at Manchester Uniteds mulighet til spill i mesterligaen neste sesong blir ved å vinne Europa League.

– Det spørs jo litt hvem de møter i en eventuell finale. Det er uansett et dilemma og komplisert å kjempe på to fronter når de har skader på så mange spillere. Denne klagingen fra José Mourinho er jo uansett litt voldsom fordi det er ingen som har en sterkere stall. Med seks mann ute i forsvaret sist hadde de likevel fire der bak som står med nesten 200 landskamper. Det sier noe om bredden i stallen, en bredde som for eksempel Liverpool ikke er i nærheten av.

– Med alle skadene de har så tror jeg ikke Manchester United klarer å håndtere både Europa League- og Premier League-spill. Deres beste sjanse til å få en mesterligaplass er å vinne Europa League, og det tror jeg de kan gjøre, sier Lars Tjærnås.

– Mourinho vil ri to hester så lenge han kan og har to nøkkeloppgjør (Arsenal og Tottenham) som blir avgjørende. Men jeg tror United går «all in» for å kvalifisere seg via Europa League, mener Morten Langli.

• Slik er kampprogrammet til lagene som kjemper om topp 4-plassering:

Liverpool: Southampton (h), West Ham (b), Middlesbrough (h)

Manchester City: Crystal Palace (h), Leicester (h), West Bromwich (h), Watford (b)

Manchester United: Arsenal (b), Tottenham (b), Southamtpn (b), Crystal Palace (h)