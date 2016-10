Derfor bør Mourinho bruke Schweinsteiger

Siden Bastian Schweinsteiger (32) debuterte for Manchester United har laget vunnet 13 prosent flere kamper med tyskeren, enn uten.

Tidlig mandag var Schweinsteiger tilbake på treningsfeltet sammen med de andre Manchester United-stjernene etter at han har trent med reservelaget siden José Mourinho kom til klubben.

Det skjer bare dager etter at Manchester-klubben publiserte det offisielle lagbildet for sesongen - uten tyskeren blant de 26 spillerne på bildet.

– Jeg må si at det faktisk kommer litt som et sjokk at han er tilbake, sier Max-kommentator Kenneth Fredheim til VG.

– Mourinho er ikke typen til å gå tilbake på ting som det her. Så det blir interessant å se om dette er en midlertidig eller en permanent avgjørelse, sier TV 2s Premier League-ekspert, Petter Myhre.

– Det kan jo faktisk virke som om Mourinho faktisk innrømmer en feil. Det er mulig han føler at han trenger personligheten til Schweinsteiger i gruppa, sier Fredheim.

Motgang for Mourinho

Tall fra Opta støtter Mourinhos avgjørelse. Siden Schweinsteigers debut har Manchester United vunnet 56 prosent av alle kampene med tyskeren og 43 prosent uten ham.

– Han har enorm rutine og er en lederfigur. Han kan frigjøre Pogba offensivt. Han kan gjøre ryddejobben for United, sier Fredheim.

«De røde djevlene» har kun vunnet en av sine syv siste kamper i ligaen og i helgen spilte de uavgjort hjemme mot nyopprykkede Burnley.

– Du slipper mer unna med ting når du har suksess. Med unntak av fjorårssesongen så har Mourinho nesten ikke opplevd motgang. Det er vanskelig å takle og kanskje gjør han dette som en konsekvens, sier Myhre.

– Motgang preger deg som person. Spillerne begynner å tvile på avgjørelsene dine, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

– Det tærer på Mourinho at de ligger så langt bak og selv han føler nok et press, sier Fredheim.

Skapte voldsomme reaksjoner

Uniteds behandling av den 32-år gamle tyske verdensmesteren har fått mye kritikk internasjonalt. Spesielt fra Tyskland og fra Schweinsteigers tidligere landslagskolleger har kritikken vært hard.

Den tyske landslagskaptein Manuel Neuer er blant den som har uttrykt harme over vrakingen av den tidligere tyske kapteinen.

– Jeg synes veldig synd på ham for måten han er blitt behandlet på. Vi vet at han utvilsomt er en av verdens beste spillere, sa Bayern Münchens og Tysklands sisteskanse i forrige uke ifølge The Guardian.

Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge og FIFpro-medlem Dejan Stefanovic reagerte også sterkt på vrakingen. Sistnevnte mente Mourinho burde straffes med fengsel for behandlingen av Schweinsteiger.

– Dette er en mann som har vunnet alt. Mourinho kan godt mene at han ikke er god nok, men å flytte han ned og ikke ta han med på lagbildet er noe helt annet. En helt forunderlig oppførsel, sier Fredheim.

Ikke klaget på situasjonen

Men Schweinsteiger selv har ikke sagt et ord i mediene og eller på sosiale medier. På 32-åringens twitter-side har han lagt ut bilder fra Manchester Uniteds kamper og ønsket laget lykke til.

– Han har oppført seg eksemplarisk, i hvert fall utad, sier Myhre.

– Det er tøft for en spiller som har vært med på så mye å få beskjed om at du ikke er ønsket.

– Hva tilbyr Schweinsteiger som ingen av de andre sentrale midtbanespillerne gjør?

– Han er ekstremt god med ball. Pasningssikker og flink til å distribuere. Også har han selvfølgelig voldsom erfaring. Han kan ta bort litt av frykten fra resten av gruppa, avslutter fotballeksperten.