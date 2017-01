Dele Alli hylles: – Gutten har alt!

20 år gamle Dele Alli er på alles lepper etter seieren mot Chelsea.

Tottenhams midtbanejuvel Dele Alli viste seg frem nok en gang i gårsdagens toppkamp og London-derby mellom Tottenham og Chelsea. Alli sto for begge scoringene da Tottenham vant 2-0 mot serieleder Chelsea, og sørget dermed for at Antonio Contes seiersrekke endte med 13 seiere på rad.

Det er litt av en historie bak Dele Alli.

Han ble født i 1996 og er oppvokst i Milton Keynes, og som elleveåring ble han en del av MK Dons sitt akademi. Bare fem år senere, som 16-åring slo han gjennom på MK Dons sitt førstelag. De neste to årene etablerte han seg som en viktig førstelagsspiller, spilte 88 kamper for klubben og scoret 24 mål. I februar 2015 signerte han for Tottenham Hotspur for drøye 45 millioner norske kroner.

Tottenham lånte ham tilbake til MK Dons, hvor han fullførte sesongen. I sin første fulle sesong som Tottenham-spiller ble han kåret til årets unge spiller, fikk sin England-debut, og i oktober 2016 ble han kåret til verdens største U21-talent av FourFourTwo.

Sjekk målfesten: Giroud reddet Arsenal - igjen

Den tidligere fotballspilleren Graeme Souness er en av dem som har vært ute å hyllet Tottenhams-stjerneskudd etter gårsdagens oppvisning.



– Gutten har alt! Det finnes ingen grenser for hvor god Dele Alli kan bli. Han kommer til å bli en superstjerne, sier han, ifølge Daily Mail.

Også den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand roste unggutten på sin Twitter-profil.



Ble nesten Liverpool-spiller

Dele Alli var livslang Liverpool-supporter, og var fryktelig nærme å bli en del av favorittklubben sin. Daværende Liverpool-manager Brendan Rodgers var i forhandlinger med Alli lenge før Tottenham kom på banen, og ifølge Rodgers ble Liverpool slått på målstreken i kampen om Allis signatur.

– Lørdag kveld, dagen før overgangsvinduet stengte var vi sikre på at vi hadde ham. Men eierne våre mente Alli var et U21-prospekt, og når Tottenham meldte sin interesse valgte han å signere for dem i stedet. Det var skuffende og frustrerende, sa Rodgers den gang.

Les også: Chapecoense vil hente 20 spillere

Og det er utvilsomt litt av en avtale Tottenham sikret seg. Noen av statistikkene Dele Alli kan vise til er ikke noe annet enn imponerende. På 52 kamper har ikke Alli bare scoret 20 mål, med sin tjuende scoring i derbyet mot Chelsea skrev han seg inn på en imponerende liste. Ifølge OptaJoe er han den femte yngste engelskmannen til å nå 20 Premier League scoringer, og er på den eksklusive listen med Premier League-storheter som Michael Owen, Wayne Rooney og Robbie Fowler.

Spurs har i tillegg aldri tapt en kamp Alli har scoret i.

Alli er i fyr og flammer om dagen, og har scoret seks mål på sine siste fire kamper. Det har ikke gått ubemerket i fotballens verden, og engelskmannen har den siste tiden blitt linket til Real Madrid for en eventuell overgang til sommeren. Det er liten tvil om at Tottenham ikke ønsker å selge juvelen sin.

Dersom Tottenham-sjef Mauricio Pochettino fortsetter å få det beste ut av unggutten kan Tottenham virkelig ta opp jakten på serieleder Chelsea.