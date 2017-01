Defoe-dobbel ødela for Liverpool og «håndball-Mané»

(Sunderland - Liverpool 2-2) Sadio Mané (24) hadde satt inn ledermålet, og Liverpool lå an til å ta en fin borteseier. Så handset den potensielle matchvinneren, og Jermain Defoe (34) utlignet fra straffemerket.

0 Sunderland 0 Liverpool

Defoe var iskald fra straffemerket to ganger mot tidligere Sunderland-keeper Simon Mignolet, og 2-2-målet kom altså i det 84. minutt etter at Mané på merkelig vis handset inne i eget straffefelt. Sebastian Larsson skjøt på et frispark fra 17-18 meter, og Mané som sto ytterst i muren strakk ut høyrehånden og stoppet ballen.

Dommeren pekte korrekt på straffemerket, og en protesterende Mané fikk et gult kort med på det dårlige kjøpet.

Defoe plasserte ballen sikkert i det ene hjørnet, mens Mignolet sprellet i det andre. Det var for øvrig Defoes 154. Premier League-mål, og 34-åringen er med sine 11 ligamål denne sesongen mannen som trolig får jobben med å holde Sunderland i Premier League.

Kampen ebbet ut med 2-2, selv om Adam Lallana testet Sunderland-keeper Vito Mannone tre minutter på overtid - sistnevnte vartet opp med en solid redning.

Men det så altså lenge ut til at Mané skulle bli matchvinner i sin siste kamp før han forsvinner til Afrika-mesterskapet der han blir en nøkkelmann for Senegal. Etter 72 minutter satte han inn 2-1 til Liverpool fra kloss hold etter en corner, og Liverpool var på det tidspunktet tre poeng bak ligaleder Chelsea som har én kamp mindre spilt.

VETERAN I SIGET: Jermain Defoe fortsetter å score målene for Sunderland som sliter tungt i bunnen av Premier League. Her jubler han etter 2-2-målet. Foto: Russell Cheyne , Reuters

Til slutt måtte Jürgen Klopps menn altså nøye seg med ett poeng mot formsvake Sunderland som kom rett fra et elendig 1-4-tap borte mot Burnley for to dager siden.

Det statertet lovende for Liverpool. Daniel Sturridge var god da han med hodet styrte et skuddforsøk fra Dejan Lovren etter en corner - ballen gikk inn nede i hjørnet til høyre for keeper. Da var det spilt 19 minutter på Stadium of Light, og Liverpool hadde vært dominerende.

Men så var det dette med straffer og Defoe da. Da 25 minutter var spilt ble Ibrahim Didier Ndong felt av Ragnar Klavan. Defoe satte straffen helt borte ved stolpen, og Mignolet nådde ikke frem selv om han gikk riktig vei.

PS! Sturridge ble for øvrig byttet ut etter 80 minutter med det som så ut til å være en skade. Er det av den alvorlige sorten, så er det meget dårlige nyheter for Liverpool som altså må unnvære toppscorer Mané de kommende ukene.

Premier League-resultater:

Everton – Southampton 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Enner Valencia (73), 2-0 Leighton Baines (str. 81), 3-0 Romelu Lukaku (89).

38.891 tilskuere.

Manchester City – Burnley 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Gaël Clichy (58), 2-0 Sergio Agüero (62), 2-1 Ben Mee (70).

54.000 tilskuere.

Rødt kort: Fernandinho (32), Manchester City.

Middlesbrough – Leicester 0-0

32.437 tilskuere.

Sunderland – Liverpool 2-2 (1-1)

Mål: 0-1 Daniel Sturridge (20), 1-1 Jermain Defoe (str. 25), 1-2 Sadio Mané (72), 2-2 Defoe (84).

46.494 tilskuere.

West Bromwich – Hull 3-1 (0-1)

Mål: 0-1 Robert Snodgrass (21), 1-1 Chris Brunt (49), 2-1 Gareth McAuley (62), 3-1 James Morrison (73).

24.000 tilskuere.

Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull. Markus Henriksen spilte seks minutter som innbytter.

- - -

Senere kampstart (18.15): West Ham - Manchester United.