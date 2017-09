Coutinho vraket fra Liverpool-troppen

Sommerens endeløse overgangssaga er over, men Liverpool-manager Jürgen Klopp velger fortsatt å holde Philippe Coutinho utenfor kamptroppen.

– Vi ønsker å forberede ham på resten av sesongen. Jeg har bestemt meg for ikke å inkludere ham, sier Jürgen Klopp på pressekonferansen før lørdagens kamp mot Manchester City.

Coutinho, som det har vært full krangel om den siste uken, har ennå til gode å spille for Liverpool denne sesongen.

Les også: Premier League endrer overgangsvinduet

Ifølge klubben har han slitt med en ryggskade, men spilleren var frisk nok til å spille – og score – for Brasil mot Ecuador natt til fredag forrige uke. Han spilte også mot Colombia denne uken.

– Vi har fått alle tallene fra det brasilianske fotballforbundet, treningene, intensiteten på treningene, sånne ting. Alt var greit. Og han spilte litt i begge kampene. Han kunne spilt 15 eller 20 minutter for oss mot City, kanskje enda mer, men for meg gir det mening å utelate ham, sier Klopp ifølge Mirror.

Les også: VG-kommentator kritisk til Arsène Wenger

Han forteller at Coutinho er enig i avgjørelsen.

– Han var helt enig, så det var ikke som om han sa «nei, jeg trenger ikke å trene, jeg vil spille». Vi hadde en veldig god samtale. Han var i veldig bra humør, og på trening var han enda bedre, sier Klopp.

Liverpool skal ha krevd hele 200 millioner euro fra Barcelona for å selge den brasilianske stjernen. Barcelona-direktør Albert Soler sier at de «ikke ville sette klubben i fare», og at de dermed ga opp kampen om Coutinhos signatur.

Saken oppdateres!