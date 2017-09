Coutinho med frisparkperle – Mignolet reddet straffe i kaos-kamp

(Leicester – Liverpool 2-3) En vakker målgivende, og en enda vakrere scoring. Philippe Coutinho (25) gjør sitt beste for å blidgjøre Liverpool-fansen.

Det er ikke mer enn tre dager siden Leicester sendte Liverpool ut av Carabao Cup. Da spådde Viasat-ekspert Morten Langli at Jürgen Klopp ville få problemer. Det var nemlig langt fra populært at Klopp byttet ut Philippe Coutinho, som var Liverpools soleklart beste i midtuken.

Lørdag lærte tyskeren av sine feil. Coutinho var å finne i Liverpools startoppstilling, og fortsatte der han slapp. Mannen det var mye oppstyr rundt i sommer, tråkket mange Liverpool-fans på tærne da Barcelona jaktet ham.

Men Coutinhos spill den siste uken gjør det enklere for Liverpool-tilhengerne å tilgi.

Coutinho-show



Brassen gjorde nemlig mer eller mindre som han ville med Leicester-spillerne, og det var hans bidrag som ble avgjørende.

DØDELIG DUO: Mohamed Salah takker Philippe Coutinho for et strøkent innlegg som ga Liverpool ledelsen. Foto: John Sibley , Reuters

Oppgjøret på King Power Stadium inneholdt det aller meste: vi ble servert fem scoringer (flere av det vakre slaget), keepertabber, vakkert angrepsspill, dårlig forsvarsspill, straffer og strafferedninger.

– Vi fortjente seieren, og det var det viktigste, var Klopps dom etter kampen.

Det ble som det ofte blir når Liverpool er i aksjon. I oppgjøret som endte 3–2 til Liverpool hadde lagene hver sin omgang, hvor Liverpool så ustoppelige ut i første omgang, mens Leicester dominerte i andre. Vi fikk se Simon Mignolet på godt – og på vondt, men mannen som var mest toneangivende, heter Philippe Coutinho.

«Beckham-nivå»



Han leverte først en perfekt målgivende pasning til brennhete Mohamed Salah, som lurte seg unna markeringen og stanget The Reds i føringen. Salah, som har blitt omtalt som et «evig uromoment», scoret sitt fjerde Premier League-mål siden overgangen fra Roma i sommer.

Så tegnet Coutinho seg selv på scoringslisten med en scoring av det vakre slaget. Liverpool fikk frispark fra drøye 25 meter, og det var aldri noen tvil om at ballen som lå foran brassen skulle i mål. Med kirurgisk presisjon banket han ballen over muren og i mål bak en sjanseløs Kasper Schmeichel.

I pausen omtalte TV 2s Premier League eksperter frisparket som «et frispark på Beckham-nivå».

Coutinho har ikke endret seg. Ballvirtuosen var i godt slag, akkurat som i midtuken. En annen ting som ikke har endret seg, er faktum at Liverpools akilleshæl er dødballer, noe Liverpool-legenden Jamie Carragher har snakket om til VG. The Foxes slet med å skape det helt store i første omgang, men på overtid fikk de et hjørnespark. Corneren ble pisket inn, Simon Mignolet var på bærtur og Shinji Okazaki kriget ballen i mål.

Liverpool-spillerne var rasende og mente Mignolet skulle hatt frispark etter holding av Okazaki. Det burde det muligens vært, men målet ble stående. Også Klopp mente det var frispark.

– Vi har hatt vanskelige kamper mot Leicester, men våre første 35 minutter er våres beste denne sesongen. Så slipper vi inn et mål, og det skal jo være frispark, sier Klopp etter kampen.

Mignolet på godt og vondt



Leicester kom aggressivt ut i andre omgang og så ut til å ta helt over, men de skulle få smake på Liverpools kontringsstyrke. Coutinho satte i gang en kontring, innbytter Daniel Sturridge løp og slapp ballen til Jordan Henderson som sørget for at Liverpool fikk tilbake tomålsledelsen sin. Den skulle de ikke få ha lenge.

Bare minuttet senere reduserte Leicester gjennom Jamie Vardy. En Mignolet-retur havnet hos engelskmannen, som scoret sitt sjette mål på fire kamper mot Liverpool. Like etter holdt ledelsen på å ryke, da Mignolet la Vardy i bakken og Leicester fikk muligheten til å utligne fra straffemerket.

Den muligheten skuslet Vardy bort, og Mignolet gjorde opp for sin egen feil ved å redde straffesparket.

Oppgjøret tok fullstendig fyr i andre omgang, men Liverpool klarte å gjøre det de ikke klarte mot Watford og Burnley; å holde på ledelsen. De gikk til slutt seirende ut av oppgjøret, og for første gang på to år, tok de alle tre poengene på King Power Stadium.