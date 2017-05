Når Antonio Conte (47) feirer sitt aller første trofé i England, tenker han nok tilbake på den taktiske genistreken han klekket ut et sted mellom 24. september og 1. oktober i fjor.

Enkelte vil peke på at Premier League-troféet er tilbake på Stamford Bridge som en følge av at italienerens enorme vinnervilje og krav til spillergruppas innsats og mentalitet. Andre vil hevde – med rette – at Chelsea har dratt stor nytte av mindre belastning ettersom de ikke er med i noen Europa-turneringer denne sesongen.

Og noen vil fremheve Contes taktiske mesterverk. Et verk han klekket ut et sted mellom 24. september og 1. oktober, og som Conte i løpet av de dagene implementerte i sitt stjernespekkede mannskap.

– Det taktiske systemet til Conte har stått bak veldig mye. Det er sjelden vi har sett en vri som har vært så dramatisk og hatt så umiddelbar effekt. De gikk fra å bli knust, til å vinne 13 på rad ved å skifte system. Det er en vanvittig snuoperasjon på kort tid. Du skal ha en «sabla» god trener for å snu skuta så kjapt, sier Thore Haugstad – fotballkommentator i NRK – til VG.

– Må ha vært et sjokk for ham

Antonio Conte: I Premier League (før West Bromwich): 35 kamper, 27 seire, 3 uavgjort, 5 tap. Scoret 75 mål, 29 sluppet inn. Månedens manager i oktober, november og desember 2016. Premier League-debut: Mot West Ham 15. augst. Chelsea vant 2-1.

Andrea Pirlo har i sin biografi skrevet at «det bor et beist i Conte». Italias tidligere midtbaneelegant kunne fortelle at garderoben var «et av de farligste stedene man kan være» når Conte ble sinna. Han kunne kaste vannflasker på grunn av en feil, eller fordi han mente laget burde ledet mer.

Det spørs om ikke Antonio Conte hadde en mer pedagogisk og rolig tilnærming en drøy måned inn i Chelseas sesong høsten 2016, enn den han hadde med høytflyvende og seiersvante Juventus.

Etter å ha tatt tre oppskriftsmessige seire med Chelsea i august, tok den neste måneden en ny vending. For september ble et mareritt. Uavgjort mot Swansea ble etterfulgt av tap mot både Liverpool og Arsenal.

Mellom der hadde riktignok Leicester blitt beseiret i ligacupen. Men alt handlet om å gjeninnta posisjonen som Premier Leagues beste lag. Det var med andre ord ikke godt nok.

– Dette var jo etter overgangsvinduet var stengt. Folk på stadion fortalte at han var nedbrutt og snakket i en lav tone etter Arsenal-tapet. Det må ha vært et sjokk for ham. Han tapte nesten ikke med Juventus og slapp heller nesten ikke inn mål. Man må være løsningsorientert. Det har han vært... sier Haugstad.

MESTERNES GARANTISTER: Eden Hazard (foran) og Diego Costa (bak) har scoret 35 mål til sammen for Chelsea. Her feirer de avansement i FA cupen mot Tottenham. Foto: Peter Nicholls , Reuters

Misfornøyd



Det blir feil å si at Conte famlet i perioden hvor nedturene rammet ham hardest, men italieneren brukte september til å spille 4-1-4-1, 4-2-3-1 og 4-3-3. I alle kampene ble flere forskjellige forsvars- og angrepspillere brukt i formasjonene han valgte.

Han innrømmet i november at det ikke fungerte.

– Jeg la merke til at vi ikke hadde riktig balanse i noen situasjoner. Når man slipper til flere sjanser og slipper inn flere mål enn motstanderen, så er det aldri bra, fortalte han til klubbens hjemmeside.

Da var det gått halvannen måned siden 3-0-tapet for Arsène Wenger og Arsenal den 24. september. I perioden mellom november-intervjuet og den tunge september-dagen var det nemlig nok.

Dramatisk skifte



Conte gjorde store endringer i en spillergruppe spekket av stjerner. Vinneroppskriften stammer fra Juventus-tiden, riktignok med noen små endringer tilpasset Chelsea-mannskapet han hadde til disposisjon.

For Chelsea gikk inn i oktober i ny drakt. Fire mann «flatt» i bakre ledd var erstattet med tre, som en slags utvidet «blokk» foran keeper Thibaut Courtois. Trioen fikk hjelp av såkalte vingbacker – med langt mer krevende arbeidsoppgaver enn den vanlige kant/back-rollen.

Fiorentina-kjøpet Marcos Alonso og Victor Moses – spilleren som stort sett hadde blitt sendt på lån siden 2013 – fikk den jobben. De hadde blitt avspist med noen svært få innhopp de syv første kampene, men har – med ytterst få unntak – startet hver eneste kamp siden.

Det frigjorde kapasitet for offensive spillere som Eden Hazard, Willian og Pedro.

– Jeg får lov til å fokusere på det offensive, mens ving-backene tar det defensive. Det er den store endringen, oppsummerte Hazard overfor Daily Mail.

NY VÅR: Victor Moses (venstre) og Marcos Alonso (høyre) er glade for nok en triumf - her fra kampen mot Leicester 14. januar i år. Foto: John Sibley , Reuters

– Hviler aldri



Siden har ikke blåtrøyene sett seg tilbake. Manchester United, Tottenham, Manchester City ble alle slått før juleribba lå på tallerkenen 24. desember.

På de neste 30 kampene etter det blytunge tapet for Arsenal i september, har Chelsea bare tapt tre kamper.

Haugstad mener det er en rekke andre faktorer som spiller inn i Chelseas Premier League-gull. Han påpeker at londonerne er svært effektive basert på antall sjanser de skaper, men også at ed er langt mer pragmatiske enn enkelte av sine konkurrenter, og trekker blant annet frem hvordan Chelsea heller forsvarer en ledelse og kontrer motstanderen i senk.

– Andre lag mister ledelsen i en slik situasjon. Men ikke Chelsea. Det kommer rett fra Conte. Uansett hvor bra de gjør det, så hviler han aldri. De skal kjøre på til de er matematisk i mål. Det er mye i det laget som reflekteres i treneren, sier NRKs kommentator.

Og ganske mye av æren kan tilskrives en viktig avgjørelse en september-uke i 2016.