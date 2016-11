Contes Chelsea: – Detaljstyrt på det absurde nivået

(Chelsea - Everton 5-0) Det var i nærheten av ekstraordinært. Antonio Contes (47) maskineri malte i stykker et av Premier Leagues gjerrigste lag.

Før Ronald Koemans Everton tok turen til Stamford Bridge hadde de sluppet inn åtte mål på ti kamper.

Anført av et systematisk kollektiv - krydret med glitrende enkeltmannsprestasjoner - tok Antonio Contes Chelsea i bruk et flertall av kunstens regler da de vant 5-0.

– Sist gang jeg ble så imponert av et fotballag var det Italia som møtte Spania under EM. Tilfeldigvis var det Conte som var trener da og, sa Brede Hangeland under TV 2s sending, som la til:

– Contes Chelsea er kanskje det mest revolusjonerende denne ligaen har sett.

– Som en dirigent av et orkester



Antonio Conte bar preg av en fellesnevner hele veien.

• Om det var etter 1-0-scoringen til Eden Hazard etter 19 minutter fra skrått hold ute til venstre.

• Eller drøye minuttet senere da Marcos Alonso satte 2-0 mellom bena på Stekelenburg.

• Italieneren fortsatte med det da Costa sørget for 3-0 etter en corner.

• Og gjentok det da Eden Hazard dro en verdensklassescoring opp av hatten til 4-0 etter 54 minutter.

• Det gjaldt også Pedro Rodriguez enkelt satte inn 5-0 etter 66 minutter.

Antonio Conte faktet vilt. Han hylte mot publikum og manet egne spillere til videre innsats.



BARE SMIL: Pedro, Hazard og Azpilicueta gliser etter å ha økt til 4-0 mot Everton. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

– Han er nærmest som en dirigent av et orkester der nede, kommenterte Brede Hangeland.

Redaktør i Juventus Norge, Kim-André Østbye, fulgte Antonio Conte tett da han ledet Juventus til tre strake Serie A-titler. Han mener det er mer enn 3-5-2 som minner om Contes tid i Torino.

– Man ser på Chelsea at de har en fasong og plan de har lært seg å jobbe etter. Han er detaljstyrt på det absurde nivået, innleder Østbye til VG, før han utdyper:

– Conte er en ekstrem vinnertype. Det som kjennetegner han er høy intensitet, et stort fokus på detaljer og at laget er meget fokusert. Dette ser man igjen i lagene han har hatt suksess med. De har alle den samme tilnærmingen, der de skal løpe mer og smartere enn motstanderen, sier Østbye.

Leide Arturo Vidal rundt på trening



Østbye fulgte Chelsea-kampen mot Everton, som gjorde at Chelsea inntok en foreløpig tabelltopp. Den plasseringen var de langt unna i 2015/2016-sesongen.

– Akkurat som i Juventus, så tok han over Chelsea etter en dårlig periode. Han klarte både da og nå å snu fokus, til å få spillerne og supporterne til å se fremover, mener Østbye, som peker på at italieneren vet nøyaktig hvilke spillertyper han ønsker.

Og er ikke spillerne som Conte ønsker, så tar han i bruk alle midler for å tilpasse de.

Som han gjorde med nåværende Bayern München-spiller Artuo Vidal i Juventus.



– I Juventus leide han Vidal rundt på treninger, for å vise han hvordan han skulle spille. Det er sånn han er, avslutter Juventus Norge-redaktøren overfor VG.

I Chelsea har han inntatt en foreløpig tabelltopp.