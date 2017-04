(Chelsea-Crystal Palace 1-2, Burnley-Tottenham 0-2, Man. Utd-West Bromwich 0-0) Serieleder Chelsea tapte London-derbyet mot bunnlaget Crystal Palace. Resultatet øker spenningen i tittelkampen.

Etter flere måneder med en komfortabel ledelse på toppen av Premier League-tabellen, er Chelseas luke til Tottenham på annenplass nå syv poeng. Til tross for å dominert oppgjøret mot Crystal Palace fullstendig, dro bortelaget fra Stamford Bridge med seier.

Cesc Fàbregas (29) flikket inn 1–0 til serielederen etter bare fire minutter etter et nydelig forarbeid av en fremragende Eden Hazard (26), men scoringer av brennhete Wilfried Zaha (24) og spydspiss Christian Benteke (26) snudde kampen for gjestene.

Parallelt forsterket Eric Dier (23) og Son Heung-min (24) statusene sine blant Tottenham-fansen med hver sin nettkjenning i andre omgang borte mot Burnley. De to resultatene gjør at de liljehvite fra Nord-London har fått ytterligere håp om å vinne Premier League, mens Antonio Contes seiersvante blåtrøyer har fått merke at de ikke er uslåelige.

Chelsea trolig snytt for straffe

Tapet vil nok føles som et ran for Chelseas spillere, trenere og supportere. For det var ingen tvil om hvilket av lagene som hadde flest muligheter og mest ballbesittelse.

Anført av Hazard, som alene skapte seks målsjanser i første omgang, var serielederen glitrende i store deler av kampen.

Midtveis ut i andre omgang misbrukte målscorer Zaha en sjanse alene med Chelsea-keeper Thibaut Courtois (24) da sisteskansen avverget scoring med en sterk benparade. Som et bilde på kampen, var det Courtois første redning i matchen, mens keeperkollega Wayne Hennessey (30) hadde måttet gjøre åtte i samme tidsrom.

Frustrasjonen ble heller ikke mindre for Chelsea da dommer Craig Pawson ikke ga dem straffespark etter at Andros Townsend (25) handset innenfor Crystal Palaces målområde i første omgang.

– Chelsea hadde noen enorme muligheter. At Chelsea ikke vant kampen, er et under, sier TV 2-ekspert Petter Myhre i kanalens Premier League-studio.

Tamt United

Det overraskende resultatet gjør at Tottenham og Liverpool allerede har tatt inn tre poeng på Chelsea, mens Manchester City og Arsenal har muligheten til å gjøre det samme i morgen. De to storklubbene møtes til duell på Etihad Stadium klokken 17.00 norsk tid.

Manchester United sto lørdag for helgens andre Premier League-oppgjør i byen. Det ble en ny tam 90-minutter for Old Trafford-supporterne.

Med Paul Pogba (24) og Zlatan Ibrahimovic (35) ute med henholdsvis skade og karantene, klarte José Mourinhos menn aldri å bryte ned et sedvanlig godt organisert West Bromwich-lag i et innholdsfattig 0-0-oppgjør.