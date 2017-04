Conte: – Noen prøver å skape problemer for oss

(Chelsea – Southampton 4-2) Det er stadig nye spekulasjoner om at spisskjempen Diego Costa (28) er på vei til Kina. Manager Antonio Conte mener at disse settes ut for å skape trøbbel for Chelsea.

Gjenstående kamper: CHELSEA (78 poeng): Everton (b), Middlesbrough (h), West Bromwich (b), Watford (h), Sunderland (h).

TOTTENHAM (71 poeng): Crystal Palace (b), Arsenal (h), West Ham (b), Manchester United (h), Leicester (b), Hull (b).

– Jeg leser mange spekulasjoner om alle spillerne. På denne tiden er det normalt at noen prøver å skape trøbbel i laget vårt, noen som vil prøve å få det til å se ut som alt ikke er i orden hos oss, sa Conte på pressekonferansen etter 4-2-seieren over uberegnelige Southampton.

Diego Costa var sterkt koblet til den pengeville kinesiske fotballen i januar også. Da var ikke manageren veldig blid. Nå er det snakk om at han skal østover til sommeren.

– Vi må være sterkere enn slike spekulasjoner. Vi må være til stede i øyeblikket. Jeg er sikker på at spillerne har fokus på våre mål. Etter tapet for Manchester United hadde vi to tette kamper, Tottenham i semifinalen og denne her kort tid etterpå. Derfor var dette en viktig test for oss, en mental test, og vi greide den veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med hvordan laget fremsto, sier italieneren.

Omstridte Diego Costa er hatet av de fleste andre, men elsket av sine egne – og etter fem strake målløse kamper løsnet det endelig foran mål igjen: Med rå kraft presset spissen seg frem og nikket inn den befriende 3-1-scoringen. Like før slutt dobbeltveggspilte han seg vakkert gjennom, dansedriblet seg fri og plasserte kontant inn 4-1.

– Jeg har aldri tvilt på ham, har alltid hatt full tillit til ham. Etter semifinalen mot Tottenham (der Costa ble spart) sa jeg at jeg er sikker på at han kommer til å score mål for oss i innspurten av sesongen. Nå må bare han fortsette. Hans selvtillit er veldig viktig for oss, sier Antonio Conte.

Etter å ha blitt utmanøvrert av José Mourinho på Old Trafford, står han igjen som de siste dagenes store vinner: Conte sparte Diego Costa og Eden Hazard i lørdagens semifinale mot Tottenham. Chelsea vant likevel, og mot Southampton ble nettopp Costa og Hazard den store forskjellen.

– Det er ikke enkelt å ta slike store avgjørelser, men de viste seg å være riktige, sier Conte.

Chelsea er syv poeng foran Tottenham, som møter Crystal Palace borte onsdag kveld.

På spørsmål om dette var et stort steg mot tittelen, svarer mannen bak 2-1, Gary Cahill, i Sky Sports-intervjuet sendt på TV2: – Det er et kjempesteg, for å være ærlig.

– Jeg er glad for at vi spilte først og kan sette litt press på Tottenham. Jeg håper de føler at dette skapte litt trøbbel, melder mannen bak 1-0, Eden Hazard, med et stort smil.

Diego Costas første mål gjorde at han ble den åttende «raskeste» spilleren som scorer 50 Premier League-mål. Han greide det på 84 kamper, én bedre enn Liverpools Luis Suarez.

Costa er oppe i 19 seriemål denne sesongen, det samme som Arsenals Alexis Sanchez, bare Evertons Romelu Lukaku (24) og Tottenhams Harry Kane (20) er foran.

En kronglete 1. omgang begynte bra for Chelsea: Bare fem minutter var spilt da Diego Costa fant Eden Hazard. Den vesle belgieren banket ballen langs bakken i motsatt hjørne, fra litt skrå og nesten identisk posisjon som da han scoret 1-0-målet mot Manchester City for 20 dager siden.

1-0: Eden Hazard har sendt Chelsea i ledelsen, og peker på pasningsleggeren, Diego Costa. Foto: AP

Southampton åpnet voldsomt rotete, men spiste seg inn i kampen og det kom ikke som noe voldsomt sjokk da utligningen kom etter 24 minutter. En corner endte på bakre stolpe, Manolo Gabbiadini brukte sin deilige nærteknikk og fikk lirket ballen forbi keeper Thibaut Courtois. Mitbanekjempen Oriol Romeu kunne ikke unngå å utligne mot sin gamle klubb.

I denne perioden så Chelsea stresset ut, mens et Southampton uten annet å spille for enn haugevis av plasseringsmillioner (til klubben altså) så mye skumlere ut.

Men sekunder før pause kom målet som endret kampbildet, signert mannen som ble sendt til sykehus med feber og magekatarr i forrige uke: Kaptein Gary Cahill.

«Årets spiller», N'Golo Kanté, snappet som vanlig til seg ballen, vendte opp og slo inn i feltet, Marcos Alonso vant i lufta og Diego Costa lå vannrett for å avslutte på hel volley. Men det ville ikke Gary Cahill ha noe av: Stopperkjempen kastet seg fryktløs inn i «duellen» med Costa, og hamret inn 2-1 med hodet, hans femte scoring for sesongen.

Det målet kan fort ha vært helt avgjørende.

2-1: Gary Cahill jubler etter å ha nikket Chelsea i ledelsen rett før pause. I bakgrunnen Cesc Fabregas. Foto: STEFAN WERMUTH, REUTERS

Southampton fikk lov til å yppe seg på 3-1 også, og et par av mulighetene var store. Chelsea så ikke bra ut på defensive dødballer. Men det ble aldri spennende, isteden fikk Diego Costa øke til 4-1 etter nydelig samspill med både Eden Hazard og Pedro. Ryan Bertrand (også han eks-Chelsea) pyntet på resultatet i det siste overtidsminuttet.

PS! Antonio Conte lot klubbikonet John Terry slippe til i minutt nummer 86, til sin kamp nummer 714 for Chelsea.