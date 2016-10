City snublet - beholdt serieledelsen med et nødskrik

(Manchester City - Everton 1-1) Med både Tottenham og Arsenal jagende bak seg brente City to straffespark og lot Everton ta ledelsen på Etihad.

City startet med toppscorer Sergio Agüero på benken, og slet også stort med å sette ballen i mål hjemme på Etihad. La det ikke være noen tvil: Dominansen var total, men det ville seg likevel ikke helt for Pep Guardiolas og guttene hans.

Ikke engang da Phil Jagielka felte David Silva innenfor egen sekstenmeter og skaffet City straffespark i første omgang. Kevin de Bruyne stilte seg opp, plasserte skuddet til høyre - men dit gikk også keeper Maarten Stekelenburg. Straffen var ikke voldsomt godt plassert, og målvakten fikk slått den vekk.

Kveldens store helt for Everton hadde navnet Stekelenburg på ryggen. Tidlig i andre omgang ble han satt på noen reale prøver, og kun godt keeperspill holdt Everton inne i kampen.

– Vi forsvarte oss godt. Vi har en keeper som spiller kanskje sin livs beste kamp, sier Everton-manager Ronald Koeman.

Etter 56 minutter ble Sergio Agüero sendt inn på banen, og hjemmefansen øynet nytt håp om scoring - men i stedet smalt det foran motsatt mål. Everton kom på en kontring, og en av Premier Leagues toppscorere, Romelu Lukaku, fikk godt med boltreplass.

Han gjorde ingen feil, dro seg fri og satte ballen inn til 1-0-ledelse.



En kalddusj for City, og kort tid etterpå var det duket for mer dramatikk: Jagielka, som forårsaket straffesparket i førsteomgang, sto for en ny felling. Denne gangen gikk det utover Agüero, og dommeren pekte på straffemerket for andre gang i kampen.

Straffebom nummer to



Agüero tok den selv, men Stekelenburg hadde bestemt seg for at ingen straffespark skulle passere klypene på ham i kveld. Nok en gang vartet han opp med en mesterlig redning, og sørget for å beholde Everton-ledelsen.

City svarte umiddelbart, med et enormt trykk. Og til slutt løsnet det da et innlegg fra Silva fant Nolito i feltet, han satte hodet til og headet inn utligningen.

Det sørget for ett poeng for de lyseblå fra Manchester, som dermed fremdeles har en knepen ledelse på tabelltopp - men Guardiola er kun foran Arsenal på målforskjellen.

– Vi spilte utrolig, jeg er stolt av laget. Vi fortjente å vinne denne kampen, men fotball er fotball. Av og til får man slike kamper, sa City-manager Guardiola.

TOTTENHAM-HELTEN: Dele Alli. Foto: , Reuters

Tottenham kunne tatt over teten i dag, de har ligget og vaket kun ett poeng bak serieleder City under landslagspausen. Med rivalens snubletur mot Everton kunne tre poeng sendt Spurs foran, men heller ikke de hadde noen glimrende dag på jobben da de gjestet West Bromwich.

Lenge så faktisk West Brom-spiller Nacer Chadli ut til å bli matchvinner mot sine gamle lagkompiser i Tottenham etter at han satte inn ledermålet i det 83. minutt, men like før slutt satte Dele Alli inn utligningen som berget ett poeng for Tottenham. De ligger nå ett poeng bak tetduoen City og Arsenal.

Dramatisk for Arsenal



Arsenal tok i mot Bob Bradleys Swansea hjemme på Emirates. Den tidligere Stabæk-treneren fikk et brutalt første møte med Premier League - i løpet av sju minutter midtveis i første omgang satte Theo Walcott inn to kjappe scoringer.

Men så fikk Granit Xhaka trøbbel. Arsenal forsøkte å spille seg ut fra egen sekstenmeter, og slo en rekke kjappe ett-touch-pasninger. Men da Xhaka skulle dra med seg ballen oppover, serverte han den heller pent til Gylfi Sigurdsson.

Islendingen takket og bukket ved å curle ballen i lengste kryss til redusering.

Etter hvilen var Walcott nær ved å notere seg for hat trick, men det var Mesut Özil som økte ledelsen etter 57 minutter - på spektakulært vis. Tyskeren, som fyller 28 år i dag, fikk et innlegg fra Alexis Sanchez på bakre stolpe. Derfra hamret han ballen i nett-taket på hel volley.

Ti minutter senere, i det 66. minutt, fikk Swansea nok en redusering. Denne gangen ved Borja Baston, som satte inn gjestenes andre for kvelden. Swansea-leiren øynet håp om poengfangst, og det håpet økte antakelig enda mer da Xhaka fikk rødt kort og marsjordre 20 minutter før kampslutt etter en felling av Modou Barrow. Men Arsenal holdt unna, og berget tre poeng som var særs viktige for å ha heng på toppen.

PS! Den første kampen i dag gikk mellom Chelsea og Leicester, den endte 3-0. Alle resultater fra runden klokken 16.00: Arsenal - Swansea 3-2, Bournemouth - Hull 6-1, City - Everton 1-1, West Bromwich - Tottenham 1-1, Stoke - Sunderland 2-0.