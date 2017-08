City-helten Sterling sendt av banen

(Bournemouth – Manchester City 1-2) Pep Guardiola jublet som besatt da Raheem Sterling ble matchvinner på overtid av overtiden. Deretter ble helten vist av banen.

Det ble en høydramatisk avslutning på oppgjøret mellom de to lagene lørdag ettermiddag. Manchester City hadde stanget og stanget i nesten en omgang før avgjørelsen falt på Vitality Stadium.

Da kampuret viste 90 minutter signaliserte fjerdedommeren at fem minutter var lagt til. Etter 96 og et halvt minutt kom avgjørelsen. City bygget opp et aller siste angrep langs høyresiden. Innlegget ble forsøkt klarert, men fant til slutt veien til Raheem Sterling.

Unggutten ble satt under press inne i Bournemouth-boksen, men fikk avsluttet i siste liten.

Scoringsfeiringen var imidlertid ikke dommeren fornøyd med. Sterling fikk sitt andre gule kort for dagen og ble dermed sendt i garderoben.

