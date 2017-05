City cruiset til seier i Zabaletas avskjedskamp

(Manchester City – WBA 3-1) Gabriel Jesus (20), Kevin De Bruyne (25) og Yaya Touré (34) scoret målene, men Pablo Zabaleta (32) var den som ble hyllet mest da Manchester City etter all sannsynlighet sikret Champions League-spill neste sesong.

0 Manchester City 0 West Bromwich Albion

Zabaleta tok nemlig farvel med City-fansen på Etihad etter ni sesonger i klubben, og da argentineren ble byttet inn den siste halvtimen fikk han voldsom jubel for alt han gjorde.

Les også: Super-Sanchez holdt liv i Arsenals Champions League-drøm

Det er ni år siden han ble hentet fra Espanyol, og kort tid etterpå ble klubben kjøpt opp av styrtrike nye eiere. Til tross for store utskiftninger i spillerstallen, så har Zabaleta blitt værende. Og på de årene har han blant annet fått med seg to ligagull, én FA-cup-triumf og to ligacupseirer.

Så ble det da også en festaften for Zabaleta og for hjemmefansen, og tre fine scoringer. To av dem kom i løpet av et par minutter i første omgang.

De Bruyne gjorde et fint forarbeid til 1–0 som Gabriel Jesus satte inn fra kloss hold, og belgieren ordnet selv 2–0 med et herlig bredsideskudd fra 18 meter et par minutter senere.

Yaya Toure sørget for 3–0 etter veggspill med Sergio Agüero da det var spilt 57 minutter, og selv om WBA-innbytter Hal Robson-Kanu reduserte i sluttminuttene ble det aldri spennende.

TAKKET FOR SEG: Pep Guardiola gir Pablo Zabaleta noen siste instrukser før han byttes inn i sin aller siste hjemmekamp for Manchester City. Foto: Anthony Devlin , AFP

Etter seier og tre poeng i kveld er det mye som skal gå galt for Manchester City i siste serierunde for at de ikke skal havne blant topp fire. Da må de nemlig tape mot Watford, og Arsenal må vinne med fire mål hjemme mot Everton i tillegg til at Liverpool må vinne sin kamp.

Pep Guardiolas mannskap har med andre ord alt i sine egne hender, og med seier er de sikret tredjeplassen som gjør at de også slipper kvalifisering. Liverpool er to poeng bak, og møter nedrykksklare Middlesbrough på Anfield.

Stillingen i toppen av Premier League før siste runde førstkommende søndag:

• Chelsea (90 poeng)

• Tottenham (80 poeng)

• Manchester City (75 poeng og 75-39 i målforskjell) – møter Watford borte.

• Liverpool (73 poeng og 75-42 i målforskjell) – møter Middlesbrough hjemme.

• Arsenal (72 poeng og 74-43 i målforskjell – møter Everton hjemme.