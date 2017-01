Chelseas tomålsscorer hevder Costa-bråket er oppdiktet

(Leicester – Chelsea 0-3) Chelsea-spillerne svarte på det angivelige skadebråket rundt Diego Costa ved å sable ned den regjerende seriemesteren på bortebane.

To scoringer av Chelseas venstre vingback Marcos Alonso – hans andre- og tredje mål for sesongen – i tillegg til en leken nettkjenning fra Pedro var nok. Fjorårets seriemester Leicester var i realiteten sjanseløse på eget gress.

– Diego er en enorm spiller for oss. Han var ikke der i dag, men vi satte Pedro, Hazard og Willian der istedet og det er vanskelig å forsvare seg mot talent som det. Vi er kjempefornøyde med et slikt resultat, sier Chelseas forsvarsbauta Gary Cahill etter kampen, ifølge BBC.

Les også: Arsenal gjorde dagen helsvart for Bradley-erstatteren

Konflikt



PÅ VINNERSPORET IGJEN: Antonio Conte jublet underveis i kampen mot Leicester. Foto: Rui Vieira , AP

3-0-seieren kommer på et særdeles gunstig tidspunkt for Antonio Conte. Chelsea-manager har hatt en alt annet enn god inngang til dagens kamp. Først ved at topplagene Arsenal og Tottenham vant enkelt tidligere i dag.

Også fordi engelske medier det siste døgnet har skrevet at det pågår en opprivende konflikt mellom lagets toppscorer Diego Costa og Chelseas trenerstab.

Daily Mail kunne fredag melde at Costa selv hevder han har slitt med en ryggskade. Klubben skal ved sin fysiske trener ha stilt seg tvilende til stjernespillerens egen-diagnose. Manager Conte skal naturligvis ha tatt parti med fagekspertisen. Oppå det hele skal en kinesisk klubb ha meldt sin interesse og viftet med sjekkheftet for å hente Premier Leagues toppscorer.



– Dere diktet opp historien. Diego følte seg ikke bra på grunn av ryggen. Han er veldig fornøyd og kommer til å ha en strålende sesong, sier tomålsscorer Alonso til BBC.

Costa var i hvert fall ikke med i dagens Chelsea-tropp. Conte sa til klubbens egen Twitter-konto at stjernespissen slet med en ryggskade tidligere i uken og ikke har trent siden.

Bakgrunn: Medier: Costa vrakes etter konflikt med Conte

Pangstart

Responsen fra spillerne var uansett upåklagelig. Etter en tidlig Leicester-sjanse stod det 0-1 i andre enden av banen etter bare seks minutter. Chelsea-spillerne brukte mange trekk inne på vertenes halvdel før Cesar Azpilicueta slo inn.

Innlegget gikk via David Luiz og rett i beina på Eden Hazard. Istedet for å skyte selv viste belgieren forståelse av ypperste klasse. Hazard la lekkert igjen til Marcos Alonso i enda bedre posisjon. Vingbacken hamret ballen rett i lengste hjørne og sørget for Chelsea-ledelse.

Les også: Hat trick-Harry sørget for Tottenham-seier

Lekne Pedro

Leicester så i det hele tatt ut som de slet med å håndtere bortelagets 3-4-3-formasjon. De skapte nesten ikke en sjanse på hjemmebane. Chelsea fortsatte å dominere, men det skulle ta drøye 50 minutter før ledelsen ble doblet.

Etter et godt slått Willian-frispark ble ballen nikket rett foran Alonso. På halv volley banket spanjolen inn 2-0 via midtstopper Wes Morgan.

20 minutter senere var det en annen spanjol som skulle få æren av å sette Chelseas tredje og siste scoring for kvelden.

Pedro flikket Willian nydelig gjennom, før sistnevnte noe heldig fant rekkekameraten igjen. Pedro fikk gå upresset opp på ti meter, og nikket ballen i mål bak en utspilt Kasper Schmeichel i Leicester-buret.