Chelsea vendte mot ligamesteren

Leicester ledet med to mål rett før pause, men gjestende Chelsea vendte til 4-2-seier i ligacupen. Cesc Fàbregas (29) avgjorde med to raske mål i ekstraomgangene.

Shinji Okazaki ga seriemesteren en tilsynelatende komfortabel ledelse med sine scoringer i det 17. og 34. minutt. Chelsea viste slett forsvarsspill og så ut til å være på vei ut av ligacupen.

Gary Cahill skapte ny spenning med sin redusering på overtid i første omgang. Dommerne fikk hjelp av mållinjeteknologi ved alle de tre målene før pause. Det var derimot ingen tvil da César Azpilicueta utlignet fem minutter ut i annen omgang. Chelsea-backen slo til på volley, og ballen føk inn i krysset.

Flere mål ble det ikke i ordinær tid, men Leicester måtte starte ekstraomgangene i undertall etter at midtstopper Marcin Wasilewski fikk sitt annet gule kort rett før slutt.

Fabregas utnyttet det nådeløst og punkterte kampen før det var spilt fire minutter i første ekstraomgang. Først profitterte han på fint forspill av Diego Costa og Eden Hazard. Sistnevnte fant ham med et hælspark, og Fabregas plasserte ballen i hjørnet.

Rett etter tok Fabregas ballen ned på brystet og smelte den i mål.

Norwich-skrell

TOK GREP: Jamie Vardy tar et godt tak rundt David Luiz. Foto: Carl Recine , Reuters

Uten Alexander Tettey, som har slitt med skade, sjokkerte Norwich med 2-0-seier over Everton på Goodison Park. Everton har startet sesongen knallsterkt og har bare Manchester City foran seg på tabellen i Premier League.

Bournemouth, uten Joshua King, måtte også se seg slått på hjemmebane av et lag fra nivå to. Danske Simon Makienok ble stor helt for Preston med tre scoringer i 3-2-seieren. Arsenal og Liverpool overbeviste ellers med hver sin klare borteseier mot lag fra divisjonen under.

Målfest

Den danske spissen Nicklas Bendtner debuterte for Nottingham Forest mot sin tidligere klubb Arsenal og drømte om å stå for en cupbombe. Det ble med tanken, for Arsène Wengers menn tok en knusende 4-0-seier.

Granit Xhaka ga gjestene ledelsen med et kjempeskudd fra langt hold. Spanske Lucas Perez økte to ganger i annen omgang, en av dem på straffespark. På overtid fastsatte Alex Oxlade-Chamberlain resultatet.

Liverpool gjorde også kort prosess med Derby. Ragnar Klavan, Philippe Coutinho og Divock Origi scoret målene.