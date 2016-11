(Middlesbrough - Chelsea 0-1) Det begynner å bli en stund siden sist, men med seks strake seire og 17-0 i målforskjell har Chelsea tatt over tabelltoppen i England.

– Jeg er veldig stolt, men vi må fortsette på denne måten. Jeg fortalte spillerne at vi måtte ha en god start etter landslagspausen. Sesongen er ikke over, men i dag er første gang vi leder tabellen, sa Chelsea-manager Antonio Conte til BBC.

Det er ingen tvil om hvem som er det store formlaget i Premier League. Chelsea tapte 0-3 borte mot Arsenal 24. september, men har reist seg voldsomt etter det sviende nederlaget. Seks seriekamper har de spilt siden da, Contes menn har vunnet alle, uten å slippe inn mål og har funnet nettmaskene 17 ganger.

Costa var kvikkest

Søndag var det Diego Costa som ble matchvinner borte mot Middlesbrough. Seieren sendte Chelsea opp på toppen av Premier League-tabellen, her har de ikke vært siden 24. mai 2015, sist de vant ligagullet. Det er 546 dager siden - og nå begynner nok Chelsea-fansen å drømme om en ny ligatittel. For laget virker helt ustoppelige for tiden.

Men mot Middlesbrough måtte laget fra hovedstaden virkelig jobbe for poengene. Hjemmelaget forsvarte seg godt og den tidligere Barcelona-keeperen Victor Valdes hadde en feberredning som hindret Pedro i å sette inn 1-0. Men etter 41 minutter kom scoringen. De nyopprykkede slet med å få klarert en corner, ballen gikk opp i luften og Costa var smartest og mest giret på nedfallsfrukten, fra ca. fire meter dunket han Chelsea i ledelsen - Costa-mål nummer 10 denne sesongen.

HELTEN: Diego Costa jublet for seiersmålet mot Middlesbrough som sendte Chelsea opp på tabelltoppen. Foto: Andrew Yates , Reuters

Det var ganske utrolig at vi ikke fikk flere mål i andre omgang på Riverside. Blant annet var Pedro nærmest da skuddet hans gikk i undersiden av tverrliggeren og ned i bakken. Også Middlesbrough-spiss Alvaro Negredo hadde en skummel avslutning, men Chelsea-keeper Thibaut Courtois stoppet forsøket. «Som vanlig» holdt målvakten buret rent.

Med tre poeng passerte Chelsea Arsenal, Manchester City og Liverpool på tabellen. Chelsea har 28 poeng, ett mer enn Liverpool.

Suksess med færre forsvarere

Manager Conte fremstår nå som en helgen i den blå delen av London. Det skulle man ikke trodd for to måneder siden da laget slet. Etter kun et poeng i september gjorde Conte grep. Han la om formasjonen til 3-4-3, noe som har vært en gedigen suksess - laget har murt igjen bakover selv om de ikke lenger spiller med fire forsvarere.

Nå venter to syretester for Chelsea: Tottenham hjemme på Stamford Bridge lørdag, før de møter besøker Manchester City om to uker.

Chelsea får jo dobbel så lang restitusjonstid som de nevnte rivalene, i og med at laget ikke deltar i Champions League denne sesongen. Eksperter har hevdet at det kan vise seg å bli en stor fordel i kampen om ligagullet.