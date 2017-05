Chelsea svever mot gullet – Middlesbrough rett ned

(Chelsea-Middlesbrough 3-0) Enorme kontraster på Stamford Bridge. Chelsea er svært nær sitt femte gull i Premier League, mens Middlesbrough er klare for sitt fjerde nedrykk.

Med syv poengs forsprang trenger Chelsea bare en seier eller tre uavgjorte for å spikre ligatittelen i løpet av de tre siste rundene. Ingen tror lenger Tottenham kan snyte naboen for gullet. Chelseas motstandere er West Bromwich på bortebane før kampene mot Watford og M'boros nedrykkskamerat Sunderland ankommer til Stamford Bridge.

27. mai kommer rosinen i den vårlige Chelsea-pølsen: Cupfinalen mot nabo Arsenal. Antonio Conte kan bli den første som fører Chelsea til The Double siden Carlo Ancelotti gjorde det for syv år siden. Bayern München-manageren var på plass på tribunen og må ha hygget seg med et lag som bare har beholdt to av spillerne fra hans jubelsesong i Chelsea: Nemjana Matic og John Terry.

HYLLET PAPPA: Antonio Contes datter Vittoria hyllet faren. Til høyre Chelsea-managerens kone, Elisabetta Muscarello. Foto: John Sibley , Reuters

Klasseforskjellen var klar og tydelig fra start. Chelsea satte umiddelbart i gang med å sende bortelaget ned i Championship. Middlesrough forsvinner rett ned dit de kom fra.

Marcos Alonso ble satt opp på kanten av Cesc Fàbregas allerede etter 70 sekunder. Skuddet fra skrå vinkel slo – via M'boro-keeper Brad Guzan – og opp i tverrliggeren.

Det blåste en blå vind over Vest-London. Middlesbrough holdt ut halve omgangen. Fabgregas fikk sjansen på grunn av muskelskaden til N'Golo Kante. Spanjolen grep den med begge føtter.

PL-avslutningen Chelsea: 12.5 West Bromwich (b), 15.5 Watford (h), 21. Sunderland (h). Tottenham: 14.5 Manchester U. (h), 18.5 Leicester (b), 21.5 Hull (b).

Etter en halv omgang satte han opp Diego Costa. Brasse-spanjolen lurte seg inn bak ryggen på sin tidligere landsmann, Fabio, og satte enkelt inn 1–0.

Fabregas ble historisk med den pasningen. Assistkongen er den første som står notert med et tosifret antall målgivende i seks forskjellige Premier League-sesonger. Bare Ryan Giggs har flere målgivende de siste 25 årene.

Den silkemyke foten fra Katalonia var involvert i forspillet til 2–0 også. Det var spansk alt sammen. Cesar Azpilcueta spilte fri Alonso til venstre. Kantspilleren slo ballen knallhardt inn. Den gikk via Guzans venstre fot.

Selvmål av den amerikanske keeperen som etter nedrykket drar hjem for å spille for Atlanta i MLS.

2. omgang startet som en kopi av den første. Denne gangen var det Pedro som hamret ballen i tverrliggeren etter 40 sekunder. Middlesbrough trengte desperat scoringer, men det var Chelsea som kjørte kampen.

LEGENDEN HYLLET: Johnn Terrys gullkaptein fra de fire Premier League-gullene kom inn på slutten. Foto: Toby Melville , Reuters

I det 20. minuttet kom 3–0. Fabregas følsomme yttersidepasning endte i brystet på Nemanja Matic. Serberen tok ballen ned og sendte den – som Costa og Alonso – mellom bena på Guzan. Matics første mål på Stamford Bridge.

Syv minutter før slutt kom også John Terry inn på banen. Han overtok kapteinsbindet umiddelbart. Terry løftet Premier League-trofeet både i 2005, 2006, 2010 og 2015 og klubblegenden ble hyllet av Stamford Bridge.

PS: Chelsea har også en femte ligatittel på øverste nivå i England. De vant 1. divisjon i 1954/55-sesongen.