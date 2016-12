Chelsea kontret Manchester City i filler - to røde på overtid

(Manchester City - Chelsea 1-3) Manchester City ledet 1-0 og dominerte stort på hjemmebane, men så våknet formlaget Chelsea med toppscorer Diego Costa (28) og formsterke Eden Hazard (25) i spissen.

0 Manchester City 0 Chelsea

For da en time var spilt sørget Costa for 1-1 på Etihad Stadium. Han fikk ballen servert på herlig vis av Cesc Fabregas, dempet den på brystet og lurte bort Nicolas Otamendi før han overlistet Claudio Bravo.

Det var starten på en halvtime som trolig er en av de aller verste i City-manager Pep Guardiolas managerkarriere.

Etter 70 minutter var det nemlig klart for ledelse til bortelaget. Og det målet kom etter en kontring av meget høy klasse. Ilkay Gündogan hadde skapt farligheter inne i Chelseas straffefelt, men gjestene fikk klarert og ballen havnet hos Costa på midtbanen. Han slo en lekker stikker til innbytter Willian som stormet igjennom og plasserte ballen behersket til høyre for Bravo.

Forrige helg: «Utleiesoldaten» Moses frelste Chelsea mot Tottenham

Rødt drama på overtid



Da virket det som om mye av piffen gikk ut av et hjemmelag som hadde skapt en drøss med sjanser i tillegg til den noe heldige scoringen som kom rett før pause. Den var det Gary Cahill som sørget for da han ekspederte et Jesus Navas-innlegg i eget nett.

Chelsea hadde brukbar kontroll etter at de fikk 2-1, og helt på tampen satte Eden Hazard inn 3-1 da han ble spilt igjennom av Marcos Alonso og løp ifra Aleksandar Kolarov og scoret sikkert.

RETT UT: Sergio Aguero toppet en meget frustrerende kamp med direkte rødt kort på overtid. Dommer Anthony Taylor hadde nok å gjøre på Etihad Stadium. Foto: Phil Noble , Reuters

Fem minutter på overtid pådro Sergio Aguero seg direkte rødt kort etter å ha plantet knottene inn i låret til David Luiz. Det ble starten på en kaotisk slåsskamp som involverte de aller fleste spillerne, og som endte med at Fernandinho også ble sendt i garderoben da han tok strupetak på Cesc Fabregas og hadde gult kort fra før.

Chelsea tok sin åttende strake seier i Premier League, og topper tabellen med fire poeng foran Manchester City. Liverpool er også fire poeng bak, og har én kamp til gode borte mot Bournemouth i morgen.

VG kommer med mer.

Det var en herlig og dramatisk første omgang i Manchester der begge lag produserte mye offensivt. Allerede etter åtte minutter ble muligens hjemmelaget snytt for straffe da Gary Cahill ble fintet ut av David Silva og touchet ballen med hånda. Dommeren lot det passere.

Luiz slapp også unna etter å ha dyttet til Aguero på vei igjennom etter halvspilt omgang, og i tillegg hadde Aguero flere store sjanser som han misbrukte.

For Chelsea var det Hazard som hadde de beste mulighetene, men omgangens eneste mål ble altså scoret av Cahill som overlistet lagkamerat Thibaut Courtois med et klønete klareringsforsøk.

I starten av andre omgang kjørte City regelrett over Chelsea, og Aguero burde økt ledelsen før Kevin De Bruyne banket ballen i tverrliggeren for åpent mål fra fire meters hold.

Det skjedde tre minutter før kampen endret fullstendig karakter etter Costas utligning.