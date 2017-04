Chelsea knuste Everton og ruller videre mot ligagull

(Middlesbrough-Manchester City 2-2 og Everton-Chelsea 0-3) Mens City misbrukte muligheten til å gå fra byrival United, imponerte Chelsea med 3-0 over Everton. Dermed ruller Conte-maskineriet videre mot gull.

Chelsea-manageren viste voldsom glede etter hvert som målene rant inn på Goodison Park.

– Vi skal vinne ligaen, sang Chelsea-fansen - med god grunn.

Dette var kampen som Chelsea-folket fryktet, men Everton ble knust hjemme på Goodison.

– En ren maktdemonstrasjon, fastslo Brede Hangeland på TV2-sendingen.

– De dyrker dette øyeblikket sammen med fansen. Det er råsterkt. Conte har lov til å være stolt over laget sitt, sa kollega Erik Thorstvedt.

Både Everton og Chelsea hadde sine muligheter til å score i 1.omgang, men det sto 0-0 ved pause tross at Diego Costa og Romelu Lukaku begge hadde kjempesjanser.

Men da det først kom et mål i Liverpool, var det av det ekstremt vakre slaget: Pedro Rodriguez viste at han er like god med begge beina. Spanjolen vendte opp og skjøt fra drøyt 20 meters hold. Ballen føk inn oppe i krysset. Det var et sånt mål som bør males og henges på veggen.

– Klasse, fastslo Hangeland på TV2-sendingen.

2-0 var ikke like vakkert. Men det var viktig for Chelsea. Gary Cahill scoret sitt åttende mål for sesongen! Eden Hazard la hardt inn, ballen traff keeper Stekelenburg, deretter kneet til Cahill og rullet i mål.

Chelsea er nå oppe i 81 poeng, mens Tottenham har 74 foran matchen mot Arsenal senere søndag ettermiddag.

Jesus reddet det ene poenget for Manchester City, men 2-2 mot Middlesbrough var naturlig nok en skuffelse.

Etter at Manchester United ble holdt til 1-1 mot Swansea tidligere søndag, hadde City en alle tiders sjanse til å dra fra byrivalen i kampen om topp4-plass.

37 minutter var gått da Alvaro Negrode sendte Middlesbrough i ledelsen. Det var en rask kontring med mange mann. Ballen endte hos George Friend. Han klarte ikke å stokke beina, men ballen spratt til Negredo, som satt inn 1-0 via nærmeste stolpe.

Bare et par minutter ut i 2.omgang gjennomførte Pep Guardiola to bytter. Raheem Sterling og Leroy Sane kom inn for Aleix Garcia og Gael Clichy.

City presset febrilsk for utligning, og målet kom midtveis i omgangen. I en duell med Marten De Roon gikk Leroy Sane i bakken inne i straffefeltet. Dommeren var klar: straffe. Boro-spillerne like klar: ikke straffe. Det var utvilsomt kontakt mellom spillerne, men Sane løp i full fart inn i Middlesbrough-spilleren.

Sergio Agüero sendte Brad Guzan den ene veien og ballen den andre. 1-1 på straffesparket.

Så ble det 2-1 til vertene ved Calum Chambers, men City kom tilbake og utlignet til 2-2 da Gabriel Jesus raget over alle og headet vakkert i mål.

Manchester City hadde noen kjempesjanser til å avgjøre mot slutten, men kampen ebbet ut med 2-2.