Chelsea fosser videre: – Føler at vi aldri kan bli slått

(Chelsea – Stoke 4-2) To ganger rotet de bort ledelsen, men nå om dagen kan ingenting stoppe Chelsea, som vant sin 13. kamp på rad i Premier League.

Chelsea fosser videre på vei mot seriegullet. Antonio Contes menn er nå én kamp unna å utligne Arsenals rekord fra 2002 på 14 strake seire i Premier League. Rekorden på antall strake seire i samme sesong, som også tilhører Arsenal, er nå utlignet.

Det begynner å haste for motstanderne, med andre ord.

– Vi må holde beina på bakken og være fokuserte. Dette var en vanskelig kamp. Vi føler at vi aldri kan bli slått. Det er fordi vi jobber hardt, sier Chelsea-kaptein Gary Cahill til BBC.

Takket være to scoringer av Willian og en hver av Gary Cahill og Diego Costa, sikret Chelsea seg nok en trepoenger. Stoke klarte å utligne to ganger, men maskineriet fra London malte dem til slutt i stykker – som det har gjort med så mange andre denne sesongen.

Det åpnet oppskriftsmessig for Chelsea, som gikk opp i ledelsen da Cesc Fàbregas plasserte et hjørnespark på hodet til Gary Cahill, som stanget ballen i mål fra fem meter.

Ledelsen holdt til pause, men det skulle ikke bli noen enkel seier for den suverene serielederen. For den lange Stoke-spissen Peter Crouch hadde nemlig bestemt seg for å våkne opp på årets siste dag.

Først var 35-åringen knallsterk i luften og satte opp utligningen til midtstopper Bruno Martins Indi. Nederlenderen styrte inn sitt første mål for Stoke.

Chelsea slo tilbake på magisk vis da et langt angrep endte med at Eden Hazard la ballen silkemykt til rette for Willian, som banket inn 2-1 for hjemmelaget.

Men Crouch var ikke ferdig. Kort tid etter Willians mål, dukket spissen opp og bredsidet inn en ny utligning. Målet var ikke bare hans første på over halvannet år – det var også det første Stoke-målet scoret av en engelskmann på like lenge, helt siden Crouch scoret i mai 2015.

Stoke slo tilbake både én og to ganger, men det er en grunn til at Antonio Contes menn er i ferd med å knuse den ene rekorden etter den andre i Premier League. Sekunder etter Crouchs utligning – nøyaktig 74 i tallet – hadde de blå fosset i angrep, og Willian hadde scoret sitt andre mål for dagen. Det er første gang brasilianeren scorer to mål i samme kamp for Chelsea.

Hans lagkamerat og landsmann Diego Costa er mer vant til å bøtte inn mål. Premier Leagues toppscorer var råsterk da han kjempet bort et par motspillere og dundret ballen i nettet fra nesten død vinkel. Hans seriemål nummer 14 denne sesongen.