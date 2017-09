Cesc Fàbregas: - Arsène Wenger er som en far for meg

Chelsea-spiller Cesc Fàbregas (30) føler seg fortsatt veldig tilknyttet gamleklubben Arsenal, og kaller manager Arsène Wenger for en farsfigur for ham.

Det sier han i et intervju med Sky Sports. På spørsmål om gamleklubben Arsenal, som Fàbregas tilbragte åtte år i fra 2003 til 2011, føles som en ekskjæreste, var svaret nei.

– Jeg vil ikke kalle det det. Det er mye mer enn det. Noen ganger mister man kontakten med en ekskjæreste, og etter noen år føler du ikke lenger noen ting. Med Arsenal føler jeg en voldsom tilknytning, fortsatt nå, sier midtbanespilleren.

Søndag klokken 14.30 vil Fàbregas likevel gjøre alt for at Arsenal ikke går seirende ut av oppgjøret mot Chelsea på Stamford Bridge. Da han forlot Barcelona i 2014, ønsket ikke Wenger og Arsenal å benytte seg av forkjøpsretten de hadde på Fàbregas, og istedenfor endte den nå 30 år gamle playmakeren opp i Chelsea.

– Føler meg veldig, veldig god

– Arsenal tok aldri kontakt, så jeg tolket det som at de hadde nok spillere i stallen sin. Derfor dro jeg til Chelsea istedenfor. Jeg følte at de ønsket meg mest. José (Mourinho, daværende Chelsea-manager) snakket til meg på en måte som ikke mange har snakket til meg på tidligere. Han motiverte meg så mye at valget mitt ble enkelt, sier Fàbregas, som også er full av lovord om sin tidligere manager Arsène Wenger.

NY VÅR: Fàbregas nyter på ny tillitt under Antonio Conte. Foto: Glyn Kirk , AFP

– Jeg elsker Arsène, som en mann, og jeg liker ham selvsagt som en manager også. Jeg har alltid sagt at han er som en far for meg, og det vil han alltid være, sier Fàbregas.

Spanjolen har kommet inn i varmen til manager Antonio Conte denne sesongen etter å ha havnet noe i kulden i den forrige.

– Det var en vanskelig tid for meg den første halvdelen av forrige sesong, og det var noe nytt for meg. Men jeg føler jeg har snudd ting rundt ved å jobbe hardt, være ydmyk, trene hardt, spille godt når jeg får sjansen og vinne tilbake tilliten til manageren. Jeg er veldig ambisiøs, sulten og jeg føler meg veldig, veldig god, sier Fàbregas.

Frykter stygg smell for Arsenal

Så spørs det om hans Chelsea går seirende ut av søndagens oppgjør mot Arsenal. Historien er i hvert fall på deres side, for vi må tilbake til oktober 2011 for å finne sist gang Arsenal tok med seg alle poengene hjem fra en ligakamp på Stamford Bridge.

Siden har det blitt fem ligaseirer av fem mulige for Chelsea - og laget står med solide 15-2 i målforskjell.

GLANSDAGENE: Erik Thorstvedt for Tottenham, her i 1993. Foto: Mats Fogeman , VG

– Hvis det blir business as usual, så blir dette en stygg smell for Arsenal. Samtidig var det jo ingen som forventet at de skulle ta dem i cupfinalen, og så slo de jo også Chelsea i Community Shield, selv om det var etter straffer, sier TV 2-tilknyttede og tidligere Premier League-spiller Erik Thorstvedt til VG.

– Wenger har vist seg å være mer uforutsigbar enn tidligere, så vi får se om han har noen triks på lager, men i utgangspunktet er Chelsea favoritter, fortsetter han.

– Så du tror på Chelsea-seier?

– Hmmm, jeg vet da søren. Det er så lett å gå for Chelsea, men det er jo mer interessant å si noe annet. Nei, jeg må si Chelsea, svarer den tidligere Tottenham- og landslagskeeperen.

PS! Før søndagens kamp står Chelsea med tre seirer og ett tap i Premier League denne sesongen. Arsenal har to seirer og to tap. Kampen vises på TV 2 Sport Premium klokken 14.30.