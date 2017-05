Carragher refser Mourinho: – Pinlig

Manchester United har ikke scoret et eneste mål borte mot topplagene i Premier League. Det får Jamie Carragher til å reagere.

Den tidligere Liverpool-profilen, som i dag jobber som TV-ekspert i Sky Sports, går hardt ut mot United og manager José Mourinho i Sky-programmet Monday Night Football.

– Det er ikke riktig for en klubb som Manchester United ikke å score i bortekamper mot topp seks-lag. Det er ikke riktig for noe lag ikke å score på fire eller fem kamper, men for Manchester United, med den manageren de har, spillerne de har på banen, og pengene de har brukt, så er det faktisk pinlig at de ikke klarer å score et mål. Det skyldes Mourinho og måten han setter opp lagene sine på, sier Carragher ifølge Sky Sports.

– Ikke et sjokk

Manchester United tapte 2-0 borte mot Arsenal i helgens Premier League-runde. Det var lagets fjerde bortekamp mot et topp seks-lag denne sesongen. Tidligere har United spilt 0-0 mot Liverpool, tapt 4-0 mot Chelsea og spilt 0-0 mot Manchester City.

Mourinhos lag er det eneste i hele Premier League som fortsatt ikke har scoret et eneste mål på bortebane mot topp seks-motstand. Det vil si Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Arsenal og Manchester United.

– Du ser folks raseri i dag, men for meg er det ikke et sjokk. Han har gjort dette i 10-15 år. Det er det han gjør i store kamper, og jeg bryr meg ikke om hvem han trener, for jeg tror ikke det vil endre seg noensinne, for han har lyktes med å gjøre dette, sier Carragher.

Mot Arsenal stilte Mourinho med seks forsvarsspillere når motstanderlaget hadde ballen. De vanligvis kreative midtbanespillerne Juan Mata og Henrikh Mkhitaryan ble i stedet brukt til å fotfølge Arsenals vingbacker for å forsøke å hindre dem i å angripe langs kanten.

Uakseptabel sesong

Carraghers kollega i Sky Sports-studio, tidligere Manchester United-back Gary Neville, mener Mourinho er mer defensiv enn noensinne.

– For øyeblikket har han funnet en oppskrift som får ham igjennom de store kampene, men denne sesongen i Premier League har ikke vært akseptabel i det hele tatt. Jeg er enig med Carragher i at han prøver å nulle ut motstanderen når han føler seg underlegen.

– Jeg mener United burde tilpasse seg og bli mer offensive. Med sine beste lag har Mourinho aldri vært så defensiv. (...) Han har alltid vært på første- eller andreplass i antall scoringer i en sesong, og det samme gjelder mot topp seks-lag. Men denne sesongen leder han trolig det dårligst presterende laget han har hatt på 10 eller 15 år, sier Neville.

Med tre kamper igjen av Premier League-sesongen henger håpet om topp fire-plass i en tynn tråd for Manchester United. Det er fire poeng opp til fjerdeplass Manchester City, og fem poeng opp til tredjeplass Liverpool, som har spilt én kamp mer. I tillegg har Arsenal én kamp til gode i forhold til Manchester United, og kun to poeng mindre.

United skal møte Tottenham (borte), Southampton (borte) og Crystal Palace (hjemme) i sesongens tre siste seriekamper. Men Mourinho har gjort det klart at den soleklare prioriteten er Europa League, der en finaleseier vil kvalifisere dem til Champions League.