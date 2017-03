Cahill ble Chelsea-helt mot Stoke

(Stoke–Chelsea 1–2) Et omdiskutert straffespark så lenge ut til å koste Chelsea to poeng i kampen om Premier League-tittelen, men like før slutt avgjorde Gary Cahill (31) oppgjøret mot Stoke.

Med sine 17 seriemål er Diego Costa bare fire nettkjenninger bak Evertons Romelu Lukaku i jakten på toppscorertittelen, men mot Stoke opplevde den robuste 28-åringen 90 vanskelige minutter.

Det samme gjorde Costas lagkamerater. For etter at brasilianske Willian (28) sendte blåtrøyene i ledelsen med et frekt frispark etter 13 minutter, utlignet Jonathan Walters (33) på straffe kort tid før pause. Ikke før det gjensto tre minutter av kampen ble seieren sikret. Da banket mannen som felte Walters, midtstopper Gary Cahill, inn 2-1 med en jublende glad Antonio Conte som tilskuer på sidelinjen.

Ampert

Chelseas italienske manager var naturlig nok lettet over at Cahill berget to ekstra poeng mot Stoke for London-laget fikk ingen enkel kamp lørdag ettermiddag.

Det rød- og hvitstripete hjemmelaget opptrådte både klokt, tappert og utspekulert i forsøket på å sikre seg et godt resultat, noe som blant annet førte til flere situasjoner hvor Diego Costa fikk kjenne på motstanderspillernes fysiske sider.

Etter flere dueller i første omgang ble den brasiliansk-fødte spanjolen så sint at han protesterte på seg et gult kort av dommer Anthony Taylor.

Som så mange ganger før, var det imidlertid Costa som kom fra et ampert oppgjør med suksess da Cahill satte inn 2-1 og Phil Bardsley ble utvist for Stoke helt på tampen.

Da gjorde det lite at Cahill var uenig i at kampleder Taylor blåste for straffespark etter at han ga Walters en liten dytt i ryggen i første omgang.

