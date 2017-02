Britiske medier: Ranieri har fått sparken i Leicester

Claudio Ranieri (65) har fått sparken som manager i fjorårets sensasjonelle ligamester Leicester.

Det melder flere britiske medier torsdag kveld.

Avsigelsen kommer dagen etter at Jamie Vardy sørget for at de blå revene hadde et greit utgangspunkt etter første av to oppgjør mot Sevilla i åttedelsfinalen i Champions League.

Ranieri førte Leciester til et sensasjonelt ligagull i Premier League forrige sesong.

De har imidlertid ikke klart å følge opp, og ligger nå på en 17. plass i hjemlig serie - ett poeng unna nedrykk.

- Sparker Leciester Ranieri? Helt grusomt. Etter det han har oppnådd der fortjener han minst å få bli hele sesongen, melder BBCs Robin Chipperfield på Twitter.

Ranieri ble forrige sesong hyllet for sitt lune humør, tross den eventyrlige prestasjonen Leicester stod for over 38 kamper.

Se video av et klassisk Ranieri-øyeblikk her: