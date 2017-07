Britiske medier: Fransk stjernespiss klar for Arsenal

Det skal bare være et tidsspørsmål før Alexandre Lacazette (26) blir tidenes dyreste Arsenal-spiller.

Mirror-journalisten John Cross, som er kjent for å ha svært god innsikt i klubben, melder tirsdag ettermiddag at den franske stjernespissen er på plass på Arsenals treningsanlegg i London for å gjennomføre den medisinske sjekken. Det samme melder Telegraph.

Lyon-spissen skal ha kommet til enighet med Arsenal om de personlige betingelsene i kontrakten. Klubbene er ifølge Mirror enige om en overgang med en totalramme på 52 millioner pund. Det gjør i så fall Lacazette til storklubbens desidert dyreste signering noensinne – langt foran Mesut Özil, som er dyrest per dags dato.

Her er noe av det Arsenal-fansen kan vente seg:

Saken oppdateres!