Britiske medier: Fransk stjernespiss blir tidenes dyreste Arsenal-spiller

Alexandre Lacazette (26) skal bare være en medisinsk sjekk unna å slå Arsenals overgangsrekord.

Mirror-journalisten John Cross, som er kjent for å ha svært god innsikt i klubben, melder tirsdag ettermiddag at den franske stjernespissen er på plass på Arsenals treningsanlegg i London for å gjennomføre den medisinske sjekken. Det samme melder Telegraph.

Lyon-spissen skal ha kommet til enighet med Arsenal om de personlige betingelsene i kontrakten. Klubbene er ifølge Mirror enige om en overgang med en totalramme på 52 millioner pund. Det gjør i så fall Lacazette til storklubbens desidert dyreste signering noensinne – langt foran Mesut Özil, som er dyrest per dags dato.

Her er noe av det Arsenal-fansen kan vente seg:

Bekreftet av presidenten

Lyons klubbpresident Jean-Michel Aulas bekreftet allerede søndag at Lacazette var på vei til Arsenal. Da sa han at overgangen kom til å gå i orden i løpet av «én eller to dager».

Mens både britiske og franske medier hevder at overgangen har en ramme på 52 millioner pund, fastholder Lyon-presidenten at det ikke er snakk om en så stor sum.

– De summene som oppgis i enkelte medier, er umulige og urealistiske. Det første budet fra Arsenal var på 45 millioner euro. Overgangen kommer til å ligge nærmere 50 millioner euro (44 millioner pund). Det vil uten tvil være en kjøpsrekord for Arsenal og en salgsrekord for Lyon, sier Aulas ifølge lokalavisen Le Progrès.

Imponerende statistikk

26 år gamle Lacazette er klar for sin aller første overgang i karrieren, og enkelte vil hevde at det ikke skjer et sekund for tidlig.

Franskmannen har scoret hele 91 seriemål i Frankrike på de fire siste sesongene. Regner man med alle turneringer, har han banket inn 115 scoringer i løpet av denne perioden.

Ifølge statistikktjenesten Opta har Lacazette vært Europas fjerde mest effektive spiss de siste tre sesongene, når man måler antall skudd opp mot antall scoringer – uten å telle med straffespark.

Med en treffprosent på 22,3 er Lacazette kun slått av Luís Suárez (Barcelona), Javier «Chicharito» Hernández (Bayer Leverkusen) og Antoine Griezmann (Atlético Madrid).

Lacazette har spilt 11 kamper for det franske A-landslaget.