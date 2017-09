Britiske medier: Frank de Boer har fått sparken i Crystal Palace etter bare 77 dager

Frank de Boers Crystal Palace-karriere ble kortvarig. Bortetapet mot Burnley ble dråpen i et overfylt beger.

Etter fire kamper, null poeng og like mange scoringer, i tillegg til syv baklengs, er Frank de Boer ferdig i Crystal Palace. Det melder engelske The Mirror. En offentliggjøring fra klubben ventes snarlig, melder flere engelske journalister.

Den nederlandske fotballhelten, som hadde langt mer hell i sin spillerkarriere enn han så langt har hatt som manager, tok over The Eagles i juni, og fikk dermed bare sitte 77 dager i sjefsstolen på Selhurst Park.

Tidligere: de Boer risikerer mareritt-rekord

Det betyr at de Boer nå er innehaveren av en svært lite ønsket rekord. Han har nå den korteste managerperioden i Premier Leagues historie.

Årets første



de Boer er dermed den første manageren til å miste jobben denne sesongen, og til tross for at Premier League-sesongen bare er fire kamper gammel, har det vært mye spekulasjoner rundt de Boers fremtid. De som spekulerte i at kampen mot Burnley på Turf Moor kom til å bli en skjebnekamp for hans del, fikk rett.

Hans eneste opptur ble ligacup-avansementet, da The Eagles tok seg videre etter en 2-1-seier over Ipswich.

Crystal Palace ble faktisk den første klubben på øverste nivå i England siden 1934/25-sesongen, til å tape sine første fire kamper uten å score et eneste mål.

de Boer river seg nok i manken etter skjebnekampen mot Burnley. Kampen Crystal Palace tapte 0-1 kunne endt helt annerledes, men slansesløseri fra blant andre Christian Benteke og Scott Dann sørget før at de Boers jobb ikke sto til å redde.

Tro det eller ei, de Boer har faktisk vært sjef for en klubb i mindre enn 77 dager, så det er ingen personlig rekord. Han fikk sparken i Inter etter bare 48 dager.

Ifølge flere britiske medier er tidligere England-sjef Roy Hodgson favoritten til å ta over The Eagles. Han skal ha blitt tilbudt en toårskontrakt.