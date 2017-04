Britiske medier: Everton-stjerne slått i ansiktet på bytur

Et overvåkningskamera fanget opp vold mot Everton-stjernen Ross Barkley (23) da han var ute og feiret seieren over Leicester.

Merseyside-politiet etterforsker nå en video som tilsynelatende viser at Barkley blir slått i ansiktet på en bar i Liverpool kun timer etter 4-2-seieren over Leicester søndag. Det skriver blant andre The Guardian.

– Vi kan bekrefte at Ross ble offer for et uprovosert angrep søndag kveld, sier Barkleys advokater i en pressemelding, ifølge Sky Sports.

Everton-spilleren, som spilte hele kampen og hadde målgivende pasning på 2-2-scoringen mot Leicester, ble fanget opp på overvåkingskamera hvor han snakket med en uidentifisert mann.

En tilsynelatende gemyttlig samtale får en brå vending når 23-åringen plutselig blir offer for to kjappe slag i ansiktet. Videoen viser at Ross Barkley går i bakken, før overfallsmannen blir dratt unna situasjonen.

– Merseyside-politiet er kjent med bildene som viser et overfall på en bar i Liverpool sentrum, skriver politiet i en pressemelding.

Flere Twitter-kontoer har republisert videoen som nå sirkulerer på Internett. Everton-spilleren er identifiserbar og bildene viser at overfallsmannen treffer godt med to slag.

– Ingen anmeldelser om et overfall har blitt mottatt, men politiet forsøker å finne ut mer om omstendighetene rundt hendelsen, skriver Merseyside-politiet.

Ifølge The Guardian var ikke Barkley til stede på klubbens treningsfelt mandag.

Den siste uken har det blitt spekulert i om Ross Barkley er inne i sin siste sesong som Everton-spiller. Kontrakten til 23-åringen går ut neste sommer, og Everton-manager Ronald Koeman uttalte tidligere denne uken til ESPN at spilleren er nødt til å signere ny kontrakt i sommer eller bli solgt.