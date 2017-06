Britisk avis: Tottenham forbereder bud på Joshua King

Tottenham skal være klare til å legge inn bud på den norske Bournemouth-stjernen Joshua King (25).

Det melder den britiske avisen The Telegraph. Bournemouth skal ha satt en prislapp på 30 millioner pund – drøye 325 millioner kroner – på den norske landslagsspissen.

Dersom Tottenham skulle være villige til å betale denne summen, vil King bli klubbens rekordsignering sammen med Erik Lamela og Moussa Sissoko.

King har jevnt og trutt blitt koblet til Tottenham de siste ukene. Nylig uttalte han følgende om ryktene i et intervju med Bournemouth Daily Echo:

– Jeg blir selvfølgelig nysgjerrig og fascinert av å bli nevnt i samme setning som Spurs. Det er en enorm klubb som spiller i Champions League.

Bournemouth har vært svært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Klubben har signert Nathan Aké og Asmir Begovic fra Chelsea samt Jermain Defoe fra Sunderland for totalt 30 millioner pund.

Signeringen av den rutinerte spissen Defoe har fått ytterligere fart på ryktene om et King-salg.

Nordmannen har blitt et hett salgsobjekt etter at han scoret 16 mål i Premier League for Bournemouth forrige sesong.