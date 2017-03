Brennhete Kanes drømmeår fortsetter

(Tottenham - Everton 3-2) 2017 har vært et fantastisk år for Harry Kane. Den engelske spissen skaffet Tottenham alle poengene med scoring nummer 13 og 14 siden nyttår.

Tottenham fortsatte seiersmarsjen i Premier League med 3-2 seier over Everton på White Hart Lane. Det sørget for Mauricio Pochettinos Premier League-seier nummer 100, 77 for Tottenham og 23 for Southampton.

Det var noe norsk over været i London. Det skiftet mellom sol og regn flere ganger, men det var ingen tvil om hvem som hadde solskinnet.

Spissduellen og overtidsdrama



Før dagens oppgjør var det mye snakk om de to mestscorende spissen i ligaen, Harry Kane og Romelu Lukaku. Det var førstnevnte som stjal showet.

Tottenhams Kane har hatt et eventyrlignende 2017. Forrige runde scoret han hat trick i 4-1 seieren over Stoke, og fulgte opp i dag med to nye scoringer.

Den første var av det lekre slaget. Han plukket opp ballen på 30 meter, tok den med seg fremover, banket til fra 25 meter og sørget for 1-0 til hjemmelaget. Keeperspillet fra Evertons sisteskanse Joel Robles kan diskuteres, men det var likefullt en vakker scoring fra Harry Kane.

I andre omgang var han der igjen. Januar-signeringen Morgan Schneiderlin mistet ballen på egen banehalvdel, ballen falt til Kane, som var sikker alene med Robles og fikset 2-0 til Tottenham.

Da hjalp det ikke at Romelu Lukaku reduserte drøye ti minutter før slutt. Den belgiske spissen utnyttet et fall av Jan Vertonghen og scoret sitt mål nummer 18 denne sesongen. Nå er han Evertons mestscorende Premier League-spiller, med 61 ligascoringer, ett mer enn legenden Duncan Ferguson.

På overtid scoret Dele Alli Tottenhams tredje og alle trodde det var spikeren i kista, før Enner Valencia reduserte nok en gang. Det ble dermed to scoringer på overtid, men flere ble det ikke. Hjemmelaget innkasserte tre nye poeng.

Pochettinos menn er for alvor i ferd med å sementere sin posisjon innenfor topp fire i Premier League.

Kanes drømmeår



«He scores when he wants» sang hjemmefansen gjentatte ganger på White Hart Lane. Og ikke uten grunn. Det meste har nemlig gått Tottenhams og Harry Kanes vei siden det nye året meldte sin ankomst.

• Harry Kane har nå scoret 14 mål på tolv kamper i 2017.

• Kane er Premier Leagues toppscorer med 19 mål på 23 kamper, ett mål mer enn Romelu Lukaku.

• I januar ble det scoring på hjemmebane, da han ble pappa for første gang.

• Kanes målsnitt denne sesongen er på 0,86. Det tilsvarer nesten én scoring per kamp.

• Tottenham er det eneste Premier League-laget uten tap på hjemmebane denne sesongen. På 14 hjemmekamper har de tolv seiere og to uavgjort.

• Spurs satte ny klubbrekord med dagens seier. De har nå ni strake hjemmeseiere.

– Det føles veldig bra. Vi spilte bra, vi har mye selvtillit, spesielt på hjemmebane, sa tomålsscorer Kane etter kampen.

Jager Chelsea



Dagens seier over Everton betyr at Tottenham fortsatt er på 2. plass, og har en luke på fire poeng ned til Liverpool og Manchester City på henholdsvis tredje og fjerdeplass. Det skal samtidig sies at Manchester City har to kamper mindre spilt enn Tottenham. Det er seks poeng ned til London-rivalen Arsenal på 5. plass, og syv til Manchester United på 6. plass.

Det er i skrivende stund syv poeng opp til serieleder Chelsea for Tottenham. Antonio Contes menn møter West Ham til London-derby mandag kveld.



Det oppgjøret kan du følge her.

Everton beholder sin 7. plass med 44 poeng. Tapet på White Hart Lane betyr at The Toffees skrekkelige White Hart Lane-statistikk fortsetter. De har bare vunnet tre av de siste 25 gangene på Tottenhams hjemmebane, og forrige gang de lykkes var for ni år siden, i 2008.