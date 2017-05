Brasse-Can reddet Liverpool: – Det vakreste målet jeg har scoret

(Watford – Liverpool 0-1) Etter at konkurrentene snublet, tok Liverpool et steg nærmere Champions League takket være et drømmetreff av de helt sjeldne.

Liverpool hadde stanget mot Watford-forsvaret i en dørgende kjedelig omgang da Emre Can (23), bare sekunder før pause, serverte et utsøkt stykke fotballkunst.

– Jeg har aldri scoret et slikt mål. Kanskje da jeg var yngre. Men dette er det vakreste målet jeg noensinne har scoret, sier en glisende Can på et TV 2-sendt intervju etter kampen.

Tyskeren traff klokkerent på sitt elegante brassespark, som endte nesten helt oppe i krysset bak Watfords sjanseløse keeper Heurelho Gomes. Og dét etter et forholdsvis svakt innlegg fra Lucas Leiva.

– Min første tanke var å heade ballen, men etter det tenkte jeg ikke så mye, sier Can.

TV 2-profil Øyvind Alsaker mener Can-scoringen fortjener å bli nevnt sammen med de aller vakreste scoringene i Premier League-historien:

I belønning for scoringen fikk Can en ekstatisk og nærmest brutal klem av landsmann og manager Jürgen Klopp, som feiret som en villmann langs sidelinjen.

Drømmehelg og Coutinho-skade

Og det er ikke rart Klopp er fornøyd; denne helgen har gått som en drøm for Liverpool. Først endte det 1-1 mellom Manchester City og United torsdag, og søndag spilte begge nok en gang uavgjort, før Arsenal tapte mot Tottenham.

CRAZY KLOPP: Her omfavnes Emre Can av en spinnvill Jürgen Klopp etter 1-0-målet mot Watford. Foto: Adrian Dennis , AFP

Seieren over Watford gjør at Klopps menn befester sin tredjeplass på tabellen, som gir direkte plass i Champions League-gruppespillet neste sesong.

– Alt er i våre hender. Hvis vi vinner de tre siste kampene, så er vi i Champions League. Vi har troen. Hvis vi presterer som vi kan prestere, så kan vi klare det, sier Emre Can.

– Det føles veldig bra, som dere sikkert skjønner. Det var en veldig vanskelig kamp, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

Men det kom ikke bare gode nyheter ut av Watford-kampen for Liverpools del. Allerede etter 13 minutter måtte Philippe Coutinho byttes ut med det som så ut til å være en lårskade.

Brassen ble sittende på benken med en ispose på låret. Foreløpig er det usikkert hvor alvorlig skaden er, men mye kan tyde på at det kun var en lårhøne, og at nøkkelspilleren vil være raskt tilbake i spill.

– Han er en veldig viktig spiller, konstaterer Klopp.

Lucas refses for filming

En annen Liverpool-brasse, Lucas Leiva, må tåle litt tyn etter at han prøvde å filme seg til straffe like før 1-0-scoringen til Emre Can. Leiva gikk i bakken like innenfor sekstenmeteren, tilsynelatende uten å ha blitt truffet av noen, og ble fortjent straffet med gult kort.

Både Arsenal-stjernen Alexis Sánchez og Manchester Uniteds unggutt Marcus Rashford har fått høre det på grunn av filming den siste uken. Det er trolig dette fotballekspert Lars Tjærnås sikter til når han skriver:

Can-brassesparket ble det eneste målet i en kamp som var centimetre unna å ende i skuffelse for Liverpool. For fire minutter på overtid banket Sebastian Prödl ballen i tverrliggeren.

Seieren betyr at Liverpool ligger på tredjeplass i Premier League med tre, fire og ni poeng ned til henholdsvis Manchester City, Manchester United og Arsenal.

Men ettersom Liverpool har spilt én kamp mer enn City og United, og to mer enn Arsenal, er det fortsatt mye jobb som skal gjøres før Champions League-plassen er i boks.

– Jeg tror det er noen Liverpool-fans som hører Champions League-hymnen i det fjerne, sier TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.