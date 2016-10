Bradley tar over Swansea

For vel et år siden trente han Stabæk. Nå blir Bob Bradley (58) Premier League-manager i Swansea.

Dermed blir Bradley den første amerikaneren som leder et lag i en av Europas topp 4-ligaer.

Ifølge Sports Illustrated ble Bradley foretrukket foran såvel Ryan Giggs som den tidligere Villarreal-manageren Marcelino Garcia Toral.

Britiske medier skriver at Bradley var i jobbintervju med klubbens styreformann Huw Jenkins i forrige uke før 1-2-tapet for Liverpool. Han har også vært i samtaler med Swanseas amerikanske eiere, Steve Kaplan og Jason Levien.

Fikk sparken



Bob Bradley erstatter Francesco Guidolin i Swansea og han har fått en kontrakt som gjelder ut 2018/2019-sesongen.

Italieneren fikk sparken etter bare én seier siden seriestart. Hans støtteapparat med Diego Bortoluzzi, Gabrielle Ambrosetti og Claudio Bordon, forsvinner også ut porten på Liberty Stadium.

På hjemmesiden bekrefter Swansea at Bradley tar over klubben etter Le Havres kamp mot Sochaux i kveld.

58-årige Bradley, som har vært landslagstrener for både USA og Egypt, har trent den franske 2. divisjonsklubben Le Havre etter at han forlot Stabæk. Men det ble med 11 måneder i den franske klubben.

Leder Le Havre for siste gang i kveld



Amerikaneren leder Swansea for første gang borte mot Arsenal lørdag 15. oktober.

– Vi er glad for at Bob blir med på laget. Han er varmt anbefalt og har enorm erfaring fra både klubb- og landslag. Han kjenner til klubbens fotballfilosofi og vil bidra med en sterk lederstil og en fornyet tro på at vi kan konkurrere på dette nivået, sier styreformann Huw Jenkins på klubbens nettside.