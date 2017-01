Bradley: Min neste jobb er veldig viktig

Bob Bradley (58) var fullstendig klar over hva han gikk til som manager for Premier Leagues bunnlag Swansea, men ble tatt på sengen da han fikk sparken etter 11 kamper. Nå er han spent på hva som blir hans neste trenerjobb.

Det røper han i et intervju med Sports Illustrated-journalist Grant Wahl, i podcasten Planet Futbol. Den ble publisert tirsdag kveld. Bradley ble vist døren i Premier League-klubben for en uke siden, den 27. desember.

Bob Bradley ble lansert som ny landslagstrener for Norges fotballandslag umiddelbart etter at han måtte gå fra den walisiske klubben. I intervjuet sier Bradley at han ville vært tilbake i jobb i morgen, hvis han hadde fått den «riktige» telefonoppringingen.

Han understreker at hans neste jobb vil være «veldig viktig», fordi han enda en gang må vise hva han er god for.

– Det er ikke første gang jeg får sparken. For min del dreier det seg om å se hvor den neste muligheten dukker opp. Jeg ville ikke vært der jeg er i dag, hvis jeg ikke hadde hatt tro på meg selv, sier Bob Bradley i intervjuet med Grant Wahl.

– Jeg forsto absolutt hva situasjonen i Swansea var da jeg bestemte meg for å komme hit, sier den tidligere Stabæk-treneren i podkasten Planet Futbol.

Amerikaneren peker på bråk utenfor banen, følelsen av mistillit mellom supporterne, supporternes mistillit og måten Jason Levien og Steve Kaplan ble eiere; Bradley var fullstendig innforstått med hva han skulle «arve».

Men han trodde han skulle få en mulighet til å få «skipet på rett kjøl», spesielt med tanke på at han ikke hadde hatt et overgangsvindu til rådighet. Han gir uttrykk for at han så frem til det første, slik at han kunne hente «sine» spillere.

Den muligheten åpnet seg aldri. Bob Bradley måtte gå etter at Swansea kun hadde fått i hop åtte poeng i Premier League.

– Jeg ble overrasket, fordi – som du kan forestille deg – jeg i løpet av tre måneder hadde regelmessige samtaler med styreformann Huw Jenkins. Hver eller annenhver uke hadde jeg diskusjoner med (de nye eierne) Jason og Steve, forteller Bob Bradley i intervjuet.

– Vi snakket om laget vårt, og vi snakket helt klart om behovet for å forsterke troppen i januar. Vi hadde plukket ut noen spillere.

Men lenger enn det kom ikke Bradley. Han sier at han er det som i ettertid gjør ham mest frustrert, er at han ikke fikk tid til å sette sitt eget preg på laget.

Han hevder imidlertid at han ikke ville gjort jobben på en annen måte, hvis han hadde fått en ny sjanse i Swansea.

– Jeg skulle kanskje ikke ha vært fullt så åpen. I kulissene skulle jeg muligens ha vært litt mer tilbakeholden, bare for å være sikker på at jeg visste mer om alle før jeg gikk inn med så mye som jeg gjorde.

– Men det ville ikke ha vært så lett for meg å endre, fordi jeg har hatt suksess i miljøer der man har vært åpne for å utfordre hverandre, sier Bob Bradley i intervjuet med Planet Futbol.