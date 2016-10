Bob Bradley snakket om Stabæk og tre nordmenn da han ble presentert

Bob Bradley (58) føler seg sikker på at Swansea holder plassen i Premier League under hans ledelse. Han ga også engelske fotballjournalister en leksjon om bærumsklubben Stabæk.

– Jeg er trygg på at jeg kan holde dette laget oppe, sa Bradley, da han ble presentert som ny Swansea-manager fredag.

– En liten klubb i Tippeligaen



Den tidligere Stabæk-treneren kommer fra jobben i den franske nivå to-klubben Le Havre. Denne uken ble det klart at Bradley erstatter Francesco Guidolin, og blir den første amerikanske manageren i Premier League.

Men han er nok også den første manageren som snakker om Stabæk i møte med engelsk presse. Bradley, som ledet bærumsklubben i 2014 og 2015, benyttet nemlig anlendningen til å snakke varmt om laget han ledet til bronsemedalje. En klubb han så på som et spennende springbrett:

– Dette var en liten og fantastisk klubb i Tippeligaen. Alle mine rådgivere sa jeg var gal om jeg dro dit, men jeg ville bevise noe i Europa. Jeg tenkte at på kampene våre kunne det komme 10 speidere å se oss, en annen gang 12 eller 20. Og kanskje fikk de se et lag som spilte god fotball med spillere som utviklet seg. Kanskje ville de si til sine sportsdirektører; det skjer noe interessant i Stabæk nå, sa Bradley, på pressekonferansen du kan se på YouTube.

Steen Jensen og Harlem



Han fortalte at han var stolt over resultatene og tiden i Norge.

STRANDMANN: Bob Bradley på stranden i Swansea. Foto: Geoff Caddick , AFP

– Stabæk og Swanseas historie har mange likheter. I Stabæk var det en gruppe mennesker for 20 år siden som hadde en idé om at de kunne ta en liten klubb fra 5.divisjon og opp til toppen, noe de klarte. Men så, noe som skjer ofte, den finansielle situasjonen forandret seg og de rykket ned. Jeg snakket med dem etter slutten av sesongen da de var på vei opp igjen, sa Bradley, og trakk frem to av klubbens legender:

– Da jeg kom til klubben var noen av de folkene blant det første jeg så, Ingebrigt Steen Jensen og Knut Harlem, var fortsatt i klubben. De hadde ikke forsvunnet. De følte akkurat det samme for deres klubb nå som for 20 år siden da de hadde den drømmen, sa Bradley.

Han nevnte også skuffelsen av å miste toppscorer Adama Diomande til Hull på overgangsvinduets siste dag, i en periode der laget kjempet om gull i både serie og cup.

Fikk hakeslepp



– Jeg har sett hele pressekonferansen, jeg fikk hakeslepp, han snakket jo i fem minutter om Stabæk. Dette seier mye om Bob som person og hva slags respekt og kjærlighet han har til Stabæk. Vi fikk god kontakt, Knut Harlem kjenner ham nok enda bedre. Vi ble godt kjent de årene og sang Bruce Springsteen-låter om kveldene og sånn, sier Ingebrigt Steen Jensen til VG.

– Hvordan tror du han vil gjøre det som Swansea-manager?

– Se på den pressekonferansen da, han har så stort format! Jeg ble virkelig imponert over hvordan han håndterte det sirkuset. Swansea har fått en strålende og stor leder. Om det går dårlig er det ikke Bob sin skyld. Men Bob kan ikke trylle, svarer Stabæk-lederen.

Swansea ligger rett over nedrykksstreken med fire poeng på syv kamper. Bradleys første kamp blir på Emirates borte mot Arsenal om en uke.