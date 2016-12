Bob Bradley ferdig i Swansea

Etter at Bob Bradley tok over Swansea i starten av oktober har klubben vunnet to kamper, spilt to uavgjorte og tapt syv. Nå er han ferdig som manager for klubben.

85 dager.

Det var alt Bob Bradley fikk som Swansea-manager. Tirsdag fikk han sparken som Swansea-manager.

Det melder klubben selv på sin offisielle Twitter-profil.

Bradley tok over for Francesco Guidolin 3.oktober. Det gjorde at 58-åringen ble den første amerikaneren som ledet et lag i en av Europas topp 4-ligaer.

– Vi er glad for at Bob blir med på laget. Han er varmt anbefalt og har enorm erfaring fra både klubb- og landslag. Han kjenner til klubbens fotballfilosofi og vil bidra med en sterk lederstil og en fornyet tro på at vi kan konkurrere på dette nivået, sa styreformann Huw Jenkins til klubbens hjemmeside den gang.

Kun åtte poeng av 33 mulige

Etter at den tidligere Stabæk-treneren tok over for Guidolin har Swansea tatt åtte poeng av 33 mulige. Dagen etter det pinlige hjemmetapet for West Ham 2.juledag var Bradley ferdig som Swansea-manager.

– Det er kjedelig å miste Bob etter en såpass liten periode, men ting har ikke gått som planlagt og vi følte vi måtte gjøre en endring med en halv Premier League-sesong igjen, sier styreformann i klubben Huw Jenkins.

– Hans arbeidsmoral er fenomenal og vi ønsker han alt godt i fremtiden, fortsetter Jenkins.

Bradley ledet morgentreningen til Swansea tirsdag, men fikk beskjeden om at han hadde blitt sparket på ettermiddagen. Paul Williams og Alan Curtis trener laget mot Bournemouth på nyttårsaften.

Swansea ligger på 19.plass i Premier League med 12 poeng.