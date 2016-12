Blottet for Manchester United-spillere på ekspertens «årets lag»

Sky Sports-ekspert Jamie Carraghers beste Premier League-lag for året 2016 har ingen spillere hverken fra Manchester United eller Arsenal.

Carragher summerer opp året som har vært i sin spalte i Daily Mail julaften. Han kårer blant annet årets spiller og årets signering. I tillegg har Liverpool-legenden og de nåværende fotball-eksperten valgt ut 11 mann som han mener representerer det beste Premier League hadde å by på i løpet av 2016.

Tottenham og Chelsea med flest



Tottenhams Hugo Lloris er valgt i mål. Foran seg fra høyre til venstre mener Carragher at César Azpilicueta (Chelsea), Toby Alderweireld (Tottenham), Virgil van Dijk (Southampton) og Tottenhams Danny Rose utgjør Premier Leagues beste bakre firer.

– Lloris kommer seg knepent inn foran David de Gea. Han slapp bare inn 31 mål på 34 kamper, og redningen mot Monaco i Champions League var noe av det beste jeg har sett, kommenterer Carragher.

Han har valgt en 4-4-2-formasjon for sitt lag. På kantene finner vi Liverpools Sadio Mané og Leciesters Riyad Mahrez. Sentralt er Chelseas N’Golo Kanté og Liverpools Adam Lallana de to foretrukne.

– Mane og Lallana er valgt ut fordi de har vært gode lenge, at de har vist klasse og ikke minst for hvordan de har forbedret seg i løpet av de 12 månedene. Mané har vært fremragende, Lallana er akkurat nå den beste engelske spilleren i ligaen, sier Carragher.

Helt foran har han valgt en duo som kunne terrorisert ethvert forsvar: Manchester Citys Sergio Agüero og Chelseas Diego Costa.

Wikestad velger to fra United



RYDDEGUTTEN: Har Chelsea trøbbel på midtbanen kommer N'Golo Kanté til unnsetning. Her er franskmannen i aksjon under kampen mot West Bromwich tidligere i desember. Foto: Adrian Dennis , AFP

Av de soleklare topplagene mangler det spillere fra både Manchester United og Arsenal.

– Det kan forsvares fordi United ikke har vært spesielt bra. Ellers kan man «ikke ta Carragher» på noe i elleveren hans. Det er ingen av de som man kan si at ikke har fortjent plassen sin, sier Kasper Wikestad til VG.

Han velger selv å ta med midtbaneeleganten Michael Carrick og keeper David de Gea i sitt «årets lag».

– Det sier litt om hva mange av spillerne deres har prestert, når jeg tar med ham som ikke er blant de som har spilt mest i 2016 og er i en alder av 35, sier TV 2-kommentatoren.

I tillegg er han svak for Héctor Belleríns prestasjoner i Arsenal-trøya. Sammen med Harry Kane utgjør det fire endringer fra Carraghers lag.

Wikestads ellever ser slik ut: David de Gea – Héctor Bellerín (Arsenal), Toby Alderweireld, Virgil van Dijk, César Azpilicueta – Sadio Mané, N'Golo Kanté, Michael Carrick, Riyad Mahrez – Harry Kane (Tottenham), Sergio Agüero.

Mener Zlatan er årets signering



FØLGER ENGELSK FOTBALL TETT: TV 2-kommentator Kasper Wikestad, her fra da kanalen presenterte sine planer for OL i Sotsji tilbake i 2014. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Jamie Carragher lanserer også flere andre utmerkelser i sin spalte. Han mener blant annet Zlatan Ibrahimovic er årets signering, og utroper Chelsea-Kanté til årets spiller.

– Kanté var drivkraften bak Leicesters jakt og på seriegull og nå kan han bli Premier League-mester for andre gang. Leicester led da han dro og oppturen Chelsea har fått er ikke bare på grunn av denne maratonmannen – men hans viktige rolle kan ikke bli gjort tydelig nok, skriver Carragher.

Wikestad kunne ikke vært mer enig.

– Kanté er udiskutabel. Ser du på poengene han har vært med på å ta så er det vanvittige tall. Jeg tror det er snakk om over hundre poeng på 37 kamper. Han er så soleklar som årets spiller som det kan få blitt, sier han.

– Jeg er imidlertid ikke helt frelst av Zlatan ennå. For meg er årets signering enten Sadio Mané, Joël Matip (Liverpool) eller Shkodran Mustafi (Arsenal). Jeg velger Mustafi. Han har vært en slags puslespillbrikke som har fylt et problemområde. Han har stabilisert den delen for Arsenal, sier Wikestad.