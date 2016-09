Benteke sørget for at Lukaku ikke ble matchvinner for tredje gang

(Everton–Crystal Palace 1–1) Sist Everton slo Crystal Palace på Goodison Park, sto «joggebuksekeeperen» Gabor Kiraly for Crystal Palace.

Det var i 2005. På 10 hjemmekamper mot Palace siden 1990, har Everton bare tatt 10 poeng. Borte har de tatt 15 poeng på ni kamper, så hjemme er ikke alltid best, heller ikke i Premier League.

Lukaku igjen

Det så lyst ut for Everton, da Romelu Lukaku scoret sitt femte ligamål for sesongen og sendte hjemmelaget i føringen etter 35 minutter. Da lå Everton an til 16 poeng etter sju ligakamper, det beste for klubben siden 1978/79 (hvis vi gjør om til tre poeng for seier også før 1981/82.)

Men det var en annen stor og sterk spiss som også ville på scoringslista. Christian Benteke, august-rekordkjøpet fra Liverpool, utlignet fem minutter etter pause, med sin tredje ligacoring etter overgangen. Og Crystal Palace presset Everton i deler av 2. omgang.

Best siden 2005

Med 1-1 på Goodison Park, står Everton med 14 poeng etter sju kamper, og det er fortsatt det beste klubben har prestert på så mange kamper siden de sist slo Palace – i 2004/05.

Likevel var det mange som gikk skuffet hjem fra Goodison Park fredag kveld. En som ville mye, men ikke fikk til all verden, var Yannick Bolasie. Den tidligere Crystal Palace-spilleren hadde et spektakulært brassespark, som gikk utenfor. Ellers forble han ganske anonym, som resten av Everton-laget etter pause.