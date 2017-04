Benteke påførte Anfield-publikumet nok et Crystal Palace-mareritt

(Liverpool - Crystal Palace 1-2) Christian Benteke scoret to ganger og kan gjøre at Liverpool ikke spiller i Champions League neste sesong.

Christian Benteke ble aldri noen stor suksess på Anfield. I alle fall ikke som Liverpool-spiller.

Men for andre lag fortsetter belgieren å terrorisere Anfield-publikumet. Søndag scoret han to ganger da Crystal Palace snudde kampen i Liverpool.

Bentekes to scoringer gjør at han har scoret fem mål mot Liverpool på Anfield. Det er flere scoringer enn han har scoret på noen andre bortearenaer i Premier League.

Palace-marerittet kan koste Liverpool dyrt

Det var heller ikke første gangen Crystal Palace påførte Liverpool et forsmedelig nederlag på Anfield.

Både i 2014/15-sesongen og 2015/16-sesongen var det gjestene som stakk av med alle tre poengene. I 2013/14 bidro de også sterkt til at Liverpool ikke ble seriemester da det endte 3-3 på Selhurst Park.

Denne gangen kan Crystal Palace sørge for at Liverpool ikke spiller i Champions League neste sesong.

tbd5969f.jpg - GUL JUBEL: Christian Benteke straffet gamle lagkamerater og sørget for et nytt sterkt resultat for Crystal Palace. Foto: Paul Childs , Reuters

Manchester United leverte en sterk bortekamp mot Burnley og vant 2-0, noe som betyr at de røde fra Manchester kan passere Liverpool med seier i de to hengekampene. Liverpool er tre poeng foran med to kamper mer spilt.

I tillegg er Manchester City kun to poeng bak Liverpool med to kamper mindre spilt før torsdagens Manchester-derby.

– Nå begynner det plutselig å brenne litt under beina på Liverpool, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio etter kampslutt.

Liverpool åpnet best

Liverpool tok en oppskriftsmessig ledelse da Coutinho hamret inn et frispark fra snaut 30 meter, etter selv å ha blitt lagt i bakken.

– Ny perle, konstaterte Morten Langli på Twitter.

Scoringen var brasilianerens tiende i Premier League denne sesongen, og hans fjerde mål fra utenfor sekstenmeteren. Det var også hans niende mål utenfor boksen siden 2015/16-sesongen, noe som er mer enn noen andre spillere i Premier League.

Men Liverpool slet med å skape store sjanser mot Sam Allardyce og co, som har fått orden på forsvarsspillet etter managerbyttet tidligere denne sesongen.

Benteke forandret alt

Han var avskrevet og utskjelt på Anfield, og var ikke bevegelig nok til å passe inn i Liverpools intensive spillestil.

Men på motsatt banehalvdel har Christian Benteke vært et mareritt for. Både for Aston Villa og Crystal Palace.

Yohan Cabaye ble spilt gjennom i den andre omgangen. Foran mål ventet Benteke og satte inn utligningen.

I den andre omgangen dukket han opp igjen. Firmino bommet på klareringen, og da Emre Can ikke fulgte Benteke i boksen, ble det den tidligere Liverpool-spillerens store dag.

Dermed kunne bortefansen synge "We are staying up". Mens Liverpool sakker akterut i topp fire-kampen, har Crystal Palace 38 poeng med fem kamper igjen å spille.