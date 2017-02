Bekreftet: Ranieri har fått sparken i Leicester

Claudio Ranieri (65) har fått sparken i Leicester. Det skjer ni måneder etter at han førte klubben til et sensasjonelt ligagull.

Det skriver klubben i en pressemelding torsdag kveld.

– Resultater i hjemlig liga denne sesongen truer klubben, og styret føler at en endring i ledelsen - selv om det er vondt å innrømme - er nødvendig for klubbens interesse, heter det seg i pressemeldingen.

Avsigelsen kommer dagen etter at Jamie Vardy sørget for at de blå revene hadde et greit utgangspunkt etter første av to oppgjør mot Sevilla i åttedelsfinalen i Champions League.

Ranieri førte Leciester til et eventyrlig ligagull i Premier League forrige sesong. En prestasjon som førte til at han vant prisen som årets trener.

VGs kommentator mente Ranieris Leicester stod for tidenes sportssensasjon.

16 dager siden full støtte

De har imidlertid ikke klart å følge opp, og ligger nå på en 17. plass i hjemlig serie - ett poeng unna nedrykk.

De har ett poeng i 2017, og fem strake tap i Premier League. Etter 3-0-tapet mot Manchester United spekulerte mange i om Raniers dager i klubben var talte.

Men Leicester var raske på banen, og kom med en offisiell uttalelse om Ranieris posisjon i klubben to dager senere. Der støttet de sin italienske trener - omtalt som King Claudio i mai.

De skrev blant annet at den «fantastiske suksessen forrige sesong var bygget på et fundament av stabilitet og samhold», og at «klubben støtter og vil fortsette å støtte manageren».

Den 23. februar er tonen en helt annen.

– Dette har vært den vanskeligste beslutningen vi har gjort på nesten syv år, da King Power fikk eierskap i Leicester. Men vi har en plikt i å ivareta klubbens langsiktige interesser, sier vise-formann i klubben, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

– Helt grusomt



Reaksjonene på den meldte oppsigelsen har skapt umiddelbare reaksjoner.

– Sparker Leciester Ranieri? Helt grusomt. Etter det han har oppnådd der fortjener han minst å få bli hele sesongen, melder BBCs Robin Chipperfield på Twitter.

– Ranieri ga Leicester noe de aldri kunne drømme om. En klassefyr. Hvis han ikke har tillit fra sine eiere, hvilket Premier League-trener har det da?, undret Sao Paolos assistenttrener, Michael Beale seg.

– En vits, skriver den tidligere Liverpool-helten Jamie Carragher.

