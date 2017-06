Bekreftet: Manchester United kvitter seg med Zlatan

Den vonde kneskaden mot Anderlecht ble Zlatan Ibrahimovics siste kamp for Manchester United. 35-åringen får ikke ny kontrakt med klubben.

Det bekreftes på Premier Leagues hjemmesider hvor Zlatan Ibrahimovic er satt opp på Manchester Uniteds «free transfer»-liste. Ifølge Sky Sports har klubben bestemt seg for å ikke bruke opsjonen de hadde på å signere svensken for en ytterligere sesong.

Saken oppdateres

– Gir ikke økonomisk mening

Zlatan ble i vår operert for sin korsbåndskade i USA, men Zlatan er ikke tilbake på fotballbanen før neste år.

Spinnville tall: Zlatan er rikest i Premier League

– Gir ikke økonomisk mening å betale så mye lønn for en som ikke kan spille fotball, skrev troverdige Simon Stone i BBC på Twitter onsdag – og la til at han tror at Zlatan er ferdig i United.

– Kommer til å bli i Europa

Zlatan Ibrahimovic hadde en litt varierende høst, men har helt klart vært en suksess i Manchester United.

Svensken scoret 28 mål og serverte åtte assist i sine totalt 51 kamper for klubben. United vant både Europa League, ligacupen tillegg til å vinne Community Shield.

– Ibrahimovic kan spille i to år til. Han har fått mange tilbud, men han kommer til å bli i Europa, det er 100 prosent sikkert, sa agent Mino Raiola for to uker siden.

Ekspert om Zlatan-skaden: 90 prosent kommer tilbake

Jarstein & Co. frister Zlatan

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i Hertha Berlin drømmer muligens om å få Zlatan til Berlin. I hvert fall har Hertha lagt ut denne meldingen på Twitter:

Koster mye: Sjekk målbonusen til Ibrahimovic

Disse spillerne dumpes

På Premier Leagues nettside har alle de 20 klubbene nå offentliggjort hvem som ikke få fornyet kontrakt og dermed må fortsette karrieren et annet sted. Foruten Zlatan finnes det navn som John Terry (Chelsea) og Manchester City-kvartetten Bacary Sagna, Jesus Navas, Gael Clichy og Willy Caballero på listen:

