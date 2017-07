BBC: Manchester United enig om Lukaku-overgang

Manchester United betaler angivelig over 800 millioner kroner for Everton-spiss Romelu Lukaku (24).

En rekke britiske medier (BBC, The Guardian, Sky Sports, Telegraph) skriver at United og Everton har kommet til enighet om en overgangssum på 75 millioner pund for den belgiske spissen.

Lukaku scoret 25 mål for Everton i Premier League forrige sesong.

Forholdet mellom Mourinho og Lukaku har tidligere vært ganske kjølig, ettersom den portugisiske manageren ikke ønsket å gi spissen sjansen på Chelseas førstelag på sommeren i 2014. Men nå skal Uniteds manager tydeligvis ha fått sansen for den røslige målmaskinen.

PÅ VEI: Álvaro Morata skal være nær en overgang til Manchester United. Foto: Francisco Seco , AP

Hevder Morata droppes

Det har vært flust av spissrykter rundt Manchester United den siste tiden.

Den troverdige journalisten José Félix Díaz i spanske Marca hevder at Real Madrid-spissen Álvaro Morata er «et skritt unna Manchester United».

Real Madrid og Manchester United skal være svært nær å bli enige om en overgangssum for den 24 år gamle angriperen, som skal være enig med den engelske storklubben om de personlige rammebetingelsene.

Men ifølge flere britiske medier, inkludert BBC og Sky Sports, ønsker ikke Manchester United lenger å kjøpe Morata etter at de ble enige med Everton om Lukaku.

Rooney på vei til Everton

The Mirror har en litt annen innfallsvinkel på Lukaku-historien. Avisen hevder torsdag at Manchester United ønsker å bruke Wayne Rooney i en byttehandel for å tiltrekke seg Lukaku.

ROM FOR ROO: United vil ha Lukaku for Rooney, skriver Mirror Sport torsdag. På forsiden er Wayne Rooneys agent, Paul Stretford, avbildet utenfor huset til Everton-sjef Bill Kenswright. Foto: Faksimile , Mirror

Rooney skal, ifølge en rekke britiske medier, være på vei tilbake til barndomsklubben Everton, som han forlot for 13 år siden.

The Guardian skriver at Rooney har kommet langt i forhandlingene med Everton, men at klubben må finne en løsning for å tilby 31-åringen en lønn som er i nærheten av ukelønnen på over 2,5 millioner kroner som han har i United.

Manchester United reiser til Los Angeles på turné på søndag, og britiske medier hevder at Rooney kan være solgt innen den tid.

Ifølge Daily Mail vurderes flere løsninger for at Rooney-overgangen skal gå i orden. Et utlån på ett år, hvor klubbene betaler halvparten av lønnen hans hver, skal være et alternativ.

– Han er en veldig viktig spiller for oss. Hvis han blir værende med oss neste sesong, ville jeg vært veldig fornøyd, sa José Mourinho nylig ifølge Independent.