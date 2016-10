Avis: Rooney lokkes av Shanghai-Svennis

Wayne Rooney (30) er ute i kulden hos José Mourinho i Manchester United. Nå går det igjen rykter om at benkesliteren er på vei til Kina - denne gangen Sven-Göran Erikssons Shanghai Dongya FC.

Wayne Rooney, som var kaptein for mislykkede England i EM i sommer og fyller 31 år mandag, har mildt sagt slitt etter at portugisiske José Mourinho fikk jobben som manager i Manchester United foran denne sesongen.

Fansen har gitt ham en kald skulder. Foran Mourinhos gjensyn med gamleklubben Chelsea på bortebane i ettermiddag klokken 17.00, meldes det at Wayne Rooney er ute av spill.

Sky Sports skriver at han skal ha pådratt seg en muskelskade under trening og at United-laget lørdag ettermiddag satte seg på toget fra Stockport til London uten Rooney.

– Topp, topp, topp



Som en slags fattigmanns trøst kan imidlertid avisen Mirror røpe (?) at Rooney skal være tilbudt drøyt fem millioner kroner i ukelønn for å flytte fra Manchester til Shanghai, og at Kina-klubben skal være villig til å kjøpe ham fri for rundt 800 millioner kroner.

Rooney skal ha fått tilbudet allerede for 10 måneder siden. Men han ville, stadig ifølge avisrapporter, gi United «en sjanse til». Nå er tiden moden for å virkeliggjøre Kina-planene. De skal kunne iverksettes rett over nyttår, hevdes det.

Englands tidligere trener, Sven-Göran Eriksson, er sjefstrener i Shanghai SIPG (Shanghai International Port Group, altså «bedriftslaget» til et internasjonalt havneselskap).

Svensken ledet England da Wayne Rooney kom inn på landslaget for 13 år siden. Eriksson har tidligere, ifølge Aftonbladet, karakterisert Wayne Rooney som topp, topp, topp med tanke på en Kina-karriere.

4. plass i Kina



– Han er i samme kategori som Messi og Ronaldo, uttalte Sven-Göran Eriksson til The Sun i 2015.

Det er gått en stund, og fremfor alt nedover med Rooney, siden det. Han har sittet på innbytterbenken i de fire siste Premier League-kampene, men spilte da United slo tyrkiske Fenerbache 4-1 i Europa League torsdag.

Shanghai vant sin siste kamp (4-1) i den kinesiske superligaen lørdag og ligger på 4. plass i tabellen.

PS! Manchester United ligger på 7.plass i Premier League etter fire seirer på åtte kamper. Chelsea har vunnet fem av åtte og ligger på 5. plass. Arsenal topper tabellen etter seks seirer på ni kamper.