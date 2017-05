Arsenal-supporter Guro Fostervold Tvedten krever fornyelse etter ny Wenger-kontrakt

Arsenal-supportere er ikke overrasket over at Arsène Wenger (67) får to nye år. – Men nå vil han bli fulgt med lupe om han klarer å gjøre endringer, sier TV-profil og Arsenal-fan Guro Fostervold.

Leder i Arsenals norske supporterklubb, Roar Myrvang, forventet ny Wenger-kontrakt, og uttrykker seg slik til VG:

– Ingenting ville være deiligere enn å vinne ligaen med Wenger.

ARSENAL-SUPPORTER: Guro Fostervold. Foto: Roger Neumann , VG

Arsène Wenger har forlenget kontrakten med to år, bekrefter Arsenal. I 2019 vil han ha vært i London-klubben i 23 år og selv være 69 år.

– Jeg tror kanskje han er mer lysten enn noen gang på å vise at han fortsatt duger, mener supportersjef Myrvang.

– Det har jo vært en runde i vår. Det er mange som sier at «nå holder det», men jeg tror det er felles for de fleste at de tror at Wenger kan lykkes. Og de fleste ønsker det. Jeg tror han kan vinne tilbake de aller, aller fleste supporterne, sier Roar Myrvang til VG.

Guro Fostervold innrømmer at hun er delt når det gjelder franskmannen.

Kan fortsette som 70-åring

– Men jeg tror at han vil vinne Premier League. Og han tror på spillerne sine og tror han har det som skal til. Og han har klart å overbevise styret om det.

– Han blir nok fulgt med lupe om han klarer å gjøre endringer. Han har etter å ha tviholdt på firebackslinje i alle år, prøvd å eksperimentere med tre bak. Det kan være at det er nok til at fans og andre ser at han har evne til å forandre seg. FA-cup-seieren over Chelsea har jo roet gemyttene litt, men han må vise evne til å fornye seg i det nye prosjektet de neste to årene, sier TV-profilen.

Wenger-kampanje går galt:

Bare Ferguson bedre Alex Ferguson er med en seiersprosent på 65,2, den eneste manageren med over 250 Premier League-kamper som har vunnet oftere enn Wenger (57,8 prosent). Kilde: WhoScored.com

Fostervold utelukker ikke at det kan bli mer enn to år på Wenger:

– Hvis han for eksempel klarer å vinne Premier League, så tror jeg vi vil oppleve Wenger som Arsenal-manager også som 70-åring.

TV-kommentator Kenneth Fredheim er også Arsenal-patriot. Heller ikke han er overrasket, og er – som Fostervold – delt.

Sentimentale grunner

– Jeg tror han sitter så lenge han vil. Og det må man på et vis ha respekt for, for Wenger er klubbens største manager noen sinne.

– Selv har jeg ment i syv-åtte år at han bør tre til side. Hvis de ikke hadde vunnet FA-cupen, kunne det ha vært gode sentimentale grunner til at han skulle fortsette. For det hadde vært en trist avslutning på en fantastisk karriere.

Sta Wenger

– Hva er problemet?

– Klubben definerer kvalifisering til Champions League som suksess, mens supportere og andre mener at en så stor klubb må kjempe om Premier League-tittelen og vinne igjen.

ARSENAL-SUPPORTER: Kenneth Fredheim. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Fredheim mener at Wenger har vært ute av stand til å ta de nødvendige grep.

– Stahet er hans styrke, men det har etter hvert også blitt en hemsko. Han skal vinne på sin måte. Hvis han ikke vinner på sin måte, så kan det være det samme. Det er følelsen min.

Burde hentet en «Vieira»

Kenneth Fredheim mener det er uforståelig at Arsène Wenger ikke har hentet en midtstopper av høy klasse og én eller to Patrick Vieira-kloninger på midtbanen.

– Det er små grep som kunne ha gjort at Arsenal hadde vunnet ligaen et par ganger de siste 10-12 årene. Jeg ser ingen grunn til at han ikke har gjort de tingene der, bortsett fra stahet, sier Fredheim.

TV-kommentatoren sliter samtidig med å se hvem som kunne være store nok til å overta i Arsenal.

– Det snakkes om Eddie Howe, men det er helt andre kvaliteter som må til for å lede en sånn klubb og tiltrekke seg spillere. David Moyes ble ikke stor nok i United. Det er vanskelig å se noen som er tilgjengelige.

Lineker tviler

Den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Lineker tviler på at Arsenal kommer til å kjempe om seriegull under Wenger neste sesong.

– Arsenal har en lang vei å gå for øyeblikket. Hvis du spør meg om Arsenal kommer til å ende blant topp fire neste sesong, så vil jeg si at de mest sannsynlig ikke gjør det, sier Lineker til BBC.

– De er henger mer etter enn det Wenger tror, sier han.