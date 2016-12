Arsenal-stjerne får kritikk: – Et vandrende spøkelse

Arsenal-stjernen Mesut Özil (28) får så hatten passer etter svake prestasjoner i tapene mot Everton og Manchester City.

To tap på én uke, begge med 2-1 som resultat, har gjort Arsenals tittelutsikter langt mørkere. Før kampen mot Everton forrige tirsdag hadde de bare tre poeng opp til byrival og serieleder Chelsea. Nå er det ni poeng opp.

Mannen som må ta mest kritikk etter de to tapene, er Mesut Özil. Tyskeren har levert to anonyme forestillinger, og mot Manchester City hadde han ingen vellykkede driblinger, ingen vellykkede innlegg og ikke et eneste skudd.

Stor VG-kåring: Tre keepere er bedre enn De Gea

«Nok en gang var Özil fraværende», skriver The Guardians kommentator Barney Ronay, som er en av spillerens mange kritikere i disse dager.

«Han er nå 28 år og ute etter en ny kontrakt, men Arsenals rekordsignering virker å nærme seg et punkt der selv en støttende og overbærende trener kan begynne å føle at tre til tider frustrerende år er i ferd med å nå en krisesituasjon», skriver Ronay.

Lest denne? Rister på hodet av Arsenals forklaring: – Man blir provosert

Foreslår Mahrez-signering

Samtidig som kritikken hagler, pågår Özils lønnsforhandlinger med Arsenal om ny kontrakt. Playmakeren skal angivelig kreve en ukelønn på voksne 290.000 pund.

«For det første er det lite i Özils nylige prestasjoner som tilsier at han fortjener den lønnen. For det andre er det vanskelig å konkludere med noe annet enn at slike penger kunne blitt brukt bedre på noe annet. Arsenal kunne, for eksempel, prøvd å signere Riyad Mahrez, som er yngre og mer effektiv, og muligens tilgjengelig», skriver Ronay, som mener Özil spesielt er for dårlig nå som Arsenal ikke lenger har like mye ballbesittelse:

«Plutselig legger man merke til hvor lite han bidrar når de ikke har ballen, som et vandrende spøkelse mens de rundt ham presser og fyller rommene».

Les mer: Rennes-sjefen: Derfor dropper vi Ødegaard

ESPNs Arsenal-blogger Andrew Mangan kritiserer også Özil etter kampen mot Manchester City.

«Han var dårlig mot Everton forrige tirsdag kveld, og søndagens kamp på Etihad gikk ham hus forbi», skriver Mangan.

«På en dag der Arsenal virkelig trengte å markere seg, dukket klubbens rekordsignering simpelthen ikke opp. For å være rettferdig så var han ikke alene. Ingen bortsett fra Sánchez levde opp til forventningene, men hvis Özil-signeringen skulle dra klubben inn i en ny æra, så er det i kamper som den mot City at han virkelig må vise sin beste side», skriver han.

Forsvarer Özil: – Blir veldig rart

Det er imidlertid ikke alle som kaster seg på Özil-slakten. TV 2s kommentator Kasper Wikestad mener det blir helt feil å utløse alle krisealarmer etter to svake prestasjoner.

– Arsenal-fansen og folk som omtaler Arsenal, er fornøyde så lenge de vinner og spiller veldig bra. Men etter ett tap er det fullstendig krise igjen. Sånn er det litt nå. Full krisemaksimering etter to tap. Jeg synes det blir veldig rart når Özil har vært en av Premier Leagues beste spillere denne sesongen. Han har stort sett vært fantastisk. Og man må ikke glemme at mye av spillet hans handler om lagkompisene, sier Wikestad.

Les også: Kreftsyke Bradley tar England med storm

Han tror spekulasjonene rundt spillerens nye kontrakt kan ha vært med på å prege prestasjonene hans i negativ forstand.

– Det er ikke usannsynlig i det hele tatt. Vi har sett tidligere at slikt har påvirket spillere, og det er åpenbart agenter på jobb for Özil og Alexis Sánchez (som også er i kontraktsforhandlinger). Men det er stort sett veldig få som leverer til 10 på børsen i hver eneste kamp. Özil er en spiller som er veldig god i perioder, men borte i andre. For meg blir det for tidlig å krisemaksimere, sier Wikestad.

Mener Wenger må dele skylden

TV 2s Øyvind Alsaker mener at man ikke bare må skylde på Özil når spilleren presterer under pari.

– Hans jobb i kamper som den mot City er å fovelte de overgangene Arsenal klarer å skaffe. Det var «zero» etter pause og da forsvinner han! Så er spørsmålet: Kan Wenger tenke annerledes og ta ham av etter en time? Det skjer jo aldri, men det er et artig tankeeksperiment. Hva med Giroud inn og slå langt når Arsenal ikke kommer seg ut av sekstenmeteren?

– Özil er ikke en spiller som snur kamper gjennom kroppsspråk og innsats. Han danser rundt og venter på «sin» ball, og hvis den kommer, avgjør han kamper. Så jeg vil ikke slakte spilleren, men sette spørsmålstegn ved coachingen. Av og til, sier Alsaker.