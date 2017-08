Arsenal slaktes etter Liverpool-tapet: – En gjeng med feiginger

Fotballverdenen er langt fra nådig etter Arsenals helsvarte aften på Anfield.

– Det var vondt å se på. Jeg hadde bare lyst til å slutte å se kampen og gå derifra. Det ble altfor mye for meg.

Det sier Arsenals toppscorer gjennom tidene, Thierry Henry, om Arsenals marerittaften på Anfield. Liverpool ga Arsenal en skikkelig leksjon i kontringsfotball og puttet hele fire baller bak Petr Cech i Arsenal-buret.

– Jeg pleier å bruke ordet komfort om klubben. I Arsenal er alt komfortabelt. Om du er på benken, så er det greit. Er du ikke på benken engang, så er det greit. Spiller du bra, så er det greit, spiller du dårlig, så er det greit. Det er ikke det presset som det skal være i en stor klubb, fortsatte spisslegenden.

Bakgrunn: Liverpool rundspilte og ydmyket Arsenal

The Gunners står nå med to strake tap, noe som har sørget for at «Wenger Out»-ropene fra forrige sesong er tilbake, bare tre kamper inn i den nye sesongen. For bare tredje gang siden 2003, har de spilt en Premier League-kamp uten å score.

Carragher: – De er pingler



Arsenal-sjef Arsène Wenger var naturligvis kritisk til lagets prestasjon mot Merseyside-klubben.

– Resultatet er en konsekvens av prestasjonen vår, som ikke var god nok. Det var veldig skuffende. Liverpools dominans var sjokkerende, men prestasjonen var katastrofal, sa Wenger etter kampen til Sky Sports.

Kritikken Wenger hadde til seg selv og sine spillere, ble delt av diverse fotballprofiler, blant andre Jamie Carragher, som ikke viste noe nåde mot den franske managerveteranen.

– Det er de siste ti årene. Det er den samme filmen, man ser det samme om igjen. Fra topp til bunn i klubben, så er det en mangel på hensynsløshet. For å være helt ærlig, styret var livredde for å bytte manager i sommer, som har vært en legende. Men det skulle vært endring, det måtte til.

Og den tidligere Liverpool-stopperen var langt fra ferdig.

– Forrige sesong kalte jeg de pingler, det er kanskje for sterke ord for live TV, men jeg sier det igjen: De er pingler, en gjeng med feiginger! Man kritiserer ofte Chelsea for å bytte managere, men der er det enkelt. Gjør du ikke jobben, så er du borte. I Arsenal er alt så fint. Wenger er så snill, styret er så snille. Alt er så snilt.

I videovinduet under kan du se hvordan Liverpool kjørte over Arsenal. Saken fortsetter under.

Spekulerer i Arsenal-mytteri



Heller ikke Carraghers kollega i Sky Sports, Gary Neville, var nådig.

– Jeg hadde satt hele gjengen på transferlisten. Det er ikke mange av dem som noensinne vil spille for en bedre klubb enn de gjør nå. Jeg blir rett og slett rasende av å se dem. Noen av tingene de gjør er helt latterlig.

Mange andre tok til Twitter for å ytre sin mening.