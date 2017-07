Arsenal reddet heldig uavgjort mot Bayern München

(Bayern München – Arsenal 1-1) Arsenal ble til tider rundspilt av Bayern München, men straffet de sjansesløsende tyskerne på overtid.

Takket være en svært god Petr Cech, som gang på gang stoppet tyskernes mange muligheter, unngikk Arsenal en reprise av vårens ydmykende resultater mot Bayern München.

I stedet ordnet Alex Iwobi uavgjort takket være en stupheading på overtid, som ble kampens aller siste ballberøring.

I februar og mars møttes lagene to ganger i Champions Leagues åttedelsfinale. Det endte med to 5-1-seiere til Robert Lewandowski og hans lagkamerater. De siste årene har tyskerne slått ut London-laget av Champions League en rekke ganger. Likevel har Arsenal tydeligvis ikke fått nok av å møte Bundesliga-giganten.

Denne gangen møttes lagene i mindre prestisjefulle omgivelser: Vennskapsturneringen International Champions Cup i Shanghai.

Robert Lewandowski scoret kampens første mål da han banket inn et straffespark etter bare ti minutter. Det var vingbacken Juan Bernat som fremprovoserte straffen ved å bli felt av Arsenal-unggutten Ainsley Maitland-Niles.

Om Arsenal var uheldige med at Bayern-straffen var noe billig, var de desto heldigere med at de ikke lå under med to mål noen minutter senere:

Thomas Müller headet ned til nysigneringen Corentin Tolisso, som trillet ballen i nettet. Dommeren vinket med offsideflagget, men reprisene viste at den franske midtbanespilleren var langt på riktig side.

Deretter leverte Petr Cech en rekke klasseredninger som holdt Arsenal inne i kampen. Den tsjekkiske sisteskansen ble byttet ut etter 20 minutter og var åpenbart kampens beste spiller.

Bayern-sløsingen foran Arsenal-målet fortsatte, og tre minutter på overtid fikk de svi for det: Iwobi stupheadet inn 1-1-målet på kampens siste angrep.