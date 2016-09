Arsenal og City herjet i storseiere

(Hull - Arsenal 1-4) (Manchester City - Bournemouth 4-0) Rødt kort, straffescoring, straffebom, lekestue og et par svært vakre scoringer. Gigantklubbene viste seg fram et fyrverkeri av noen fotballkamper i dag.

Manchester City er ennå ubeseiret i Premier League, og dagens hinder, Bournemouth ble ingen stor utfordring for Pep Guardiola.

Etter å ha hatt stålkontroll gjennom hele kampen ble gjestene sendt hjem med 4-0 i sekken, og City troner soleklart øverst på tabellen med 15 poeng.

Arsenal på sin side kjempet mot tabellnabo Hull på fremmed gress, og etter en kamp preget av dramatikk sørget de for å punktere oppgjøret de siste ti minuttene, og plukke med seg poengene sendte dem opp på en midlertidig andreplass.

BOM OG SCORING: Alexis Sanchez kom til slutt på scoringslisten, etter først å ha brent straffespark. Foto: , Reuters

Mål, straffebom og rødt kort

Da startoppstillingene for kampen mellom Hull og Arsenal ble presentert i dag, var det kun én nordmann fra start i Hull-troppen: Adama Diomande. Det kunne fort vært to - like før overgangsvinduet klappet igjen i høst ble Markus Henriksen klar for klubben.

Hull har aldri hatt en så god sesongstart som det de har hatt denne høsten, og manager Mike Phelan følger tilsynelatende det gode, gamle jungelordet «never change a winning team» - han har valgt å starte med det samme mannskapet de fem siste kampene.

Fra sin plass på benken måtte Henriksen se sin nye klubb havne under etter 17 minutters spill. Alex Iwobi fyrte av fra 15 meters hold, ballen gikk såvidt innom Alexis Sanchez og i mål bak Hull-keeper Eldin Jakupovic.

1-0-ledelse for London-laget, og Arsenal fortsatte å trøkke på. Mesut Özil sendte først en ball hårfint over tverrliggeren og opp på tribunen, før det var Hull-spiller Jake Livermore som havnet i fokus.

Francis Coquelin forsøkte et skudd inne i Hull-boksen, og Livermore strakk ut armen for å stoppe det. Dommer Roger East pekte korrekt på krittmerket samtidig som han trakk opp det røde kortet fra brystlomma og ga Livermore marsjordre. Alexis Sanchez stilte seg opp for å doble Arsenals ledelse.

Men keeper Jakupovic valgte riktig vei på straffesparket, slang seg mot høyre og stoppet skuddet fra Sanchez. Etter kampen sa Arsene Wenger at det skulle ha vært Santi Cazorla som tok straffen.

– Jeg vet ikke hvorfor det ikke skjedde. De har en rekkefølge, og det skulle ikke være Sanzhez som tok den. Jeg må finne ut hva som skjedde, for det skal ikke skje igjen, sier Wenger ifølge BBC.

Mønsterangrep



Flere mål ble det ikke før pause, men andre omgang var ikke spesielt gammel da veien mot poeng ble lang for et Hull-lag i undertall. Arsenal vartet opp med et praktangrep, hvor Iwobi dyttet ballen til Theo Walcott med hælen. Walcott chippet ballen over keeper og i mål til 2-0-ledelse.

Men så kom kampens straffe nummer to. Innbytter Dieumerci Mbokani jaget en ball, Arsenal-keeper Petr Cech kom ut, men for sent. Mbokani gikk over ende i straffefeltet, målvakten fikk gult kort for fellingen og Hull straffe.

Den satte Robert Snodgrass hardt i mål, og reduserte til 2-1. Med ti minutter igjen av kampen steg spenningen med et formidabelt antall hakk på KCOM stadium.

Men det holdt ikke lenge. Bare fire minutter senere gjorde Alexis Sanchez det godt igjen for at han hadde bommet på straffe tidligere i kampen, en retur fra keeper traff Arsenal-spilleren, som kunne ta seg god tid og banke ballen i mål.

Til slutt la Granit Xhaka på til 4-1 med en suser av et skudd fra distanse, en perle fra nærmere 30 meter.

SCORINGSFORM: Kelechi Iheanacho. Foto: , Reuters

Lekestue for City



Manchester City fortsetter å vise skremmende god Premier League-form. De lyseblå har ennå til gode å avgi poeng denne høsten, og står med full pott etter fem kamper.

I dag var det Bournemouth som ble «slaktoffer» for Pep Guardiolas menn, i en kamp som til slutt endte 4-0.

City hadde stålkontoll gjennom kampen, og tok ledelsen ved et iskaldt ekspedert frispark fra Kevin de Bruyne etter bare et kvarters spill. Baklengsmålet var av den simple sorten for Bournemouth - De Bruyne la skuddet lavt, muren hoppet og keeper var utspilt.

Ti minutter senere la mannen som scoret et av målene mot byrivalen United forrige helg, Kelechi Iheanacho, på til 2-0. Etter pause gikk det bare noen få minutter før City fortsatte å gjøre kvelden stusselig for Bournemouth. Denne gangen var Raheem Sterling sist på ballen etter en målgivende av Iheanacho: 3-0.

For å beskrive det som videre skjedde utover i kampen er det ett ord som peker seg ut: Lekestue. Etter 67 minutter var det Premier League-debutant Ilkay Gündogan, som kom til City fra Borussia Dortmund i sommer, som fikk en stikker fra De Bruyne. Tyskeren banket ballen i mål til 4-0, et resultat som sto seg kampen ut. City er dermed fremdeles ubeseiret i Premier League i år.

Leicester-seier



Leicesters nysignering Islam Slimani viste seg verdt pengene da han scoret to i oppgjøret mot Burnely i dag. Fjorårets PL-vinnere vant til slutt 3-0, og ligger nå en niendeplass med sju poeng. I bunn av tabellen kjempet West Ham og West Bromwich om poengene - de sto med henholdsvid tre og fire før dagens kamp.

Også det ble en målrik affære, hvor West Bromwich til slutt vant 4-2.