Arsenal-legende kaller Agüero egoist etter bilkrasj

– Det er egoistisk å dra til Nederland rett før en storkamp, er Martin Keowns klare beskjed til Manchester City-stjernen Sergio Agüero (29).

Torsdag kveld var Agüero på en konsert i Amsterdam. Superspissens fridag endte imidlertid elendig.

Drosjen han satt i på vei tilbake til flyplassen krasjet. Agüero brakk et ribben og mister flere kamper på grunn av ulykken.

Martin Keown, som spilte godt over 300 kamper for Arsenal mellom 1993 og 2004, hamrer løs mot Agüero.

– Hva gjør Sergio Agüero utenlands mindre enn 48 timer før Manchester Citys største kamp så langt denne sesongen? spør Koewn i sin spalte for Daily Mail.

Også tidligere Tottenham-manager Martin Jol er kritisk til Agüeros reise.

– Uprofesjonelt



Pep Guardiola bekreftet fredag at hans argentinske angriper hadde pådratt seg et ribbensbrudd, men understreket at han hadde fridag og at han da har lov til å styre hverdagen sin selv.

– Jeg fikk vite det da jeg våknet i morges. Jeg vil ikke vite alt om hva spillerne mine driver med, sier Guardiola ifølge BBC. Spanjolen legger til at han ikke forventer noen unnskyldning fra Agüero selv.

Keown er mindre nådig.

KOLLISJON: I denne bilen befant Sergio Agüero seg torsdag kveld. Foto: , AP

– Han skal være takknemlig for at han ikke pådro seg en mer alvorlig skade. Men som profesjonell fotballspiller, så må du prioritere fotball. Det er ikke plass i kalenderen til å fly avgårde til konserter. På slutten av sesongen får man fire uke fri, det er tiden for å gjøre sånt, mener Keown.

– Det er egoistisk å dra til Nederland rett før en slik kamp. Det er uprofesjonelt.

Agüero selv har benyttet sosiale medier for å takke for meldingene han har fått etter ulykken.

Jol: – Latterlig

Keown er ikke alene om å kritisere Manchester Citys toppscorer.

– Det å dra til Amsterdam på en torsdag er en latterlig ting å gjøre. I Tottenham fikk ingen lov til å dra ut på onsdager engang. For alle som driver med fotball, så er det et dårlig eksempel, sier Martin Jol ifølge BBC.

Helgens storkamp spilles lørdag klokken 18.30.

Manchester City leder Premier League med 16 poeng og 21-2 i målforskjell etter seks kamper, fire plussmål bedre enn byrival Manchester United.

Chelsea tapte serieåpningen mot Burnley på Stamford Bridge, men har vunnet fire og spilt en uavgjort kamp siden det.

Antonio Contes menn er dermed fire poeng bak Manchester City før toppkampen i London.