(Bournemouth-Arsenal 3-3) Olivier Giroud (30) og Arsenal var tafatte i 70 minutter mot Bournemouth og lå under 0-3. Men den franske spissen var nest sist på to reduseringer, før han ordnet utligningen på overtid.

0 Bournemouth 0 Arsenal

For to dager etter at Giroud scoret det herlige skorpion-målet mot Crystal Palace, så markerte han seg igjen. Og det i en vanvittig dramatisk kamp på den engelske sørkysten.

Gikk bananas etter skorpion-magi

– Jeg er sikker på at vi kunne scoret vinnermålet på slutten der, men vi kommer tilbake fra 0-3. Det er helt ærlig litt frustrerende, men vi må lære av dette, sa Giroud da han ble intervjuet av Sky Sports etter kampen.

– Et mål er et mål. Skorpion-målet var ikke mer enn ett mål, og jeg er fornøyd med å få utligningen her. Men mot ti mann så kunne vi ha gjort det bedre og fått seieren her også, la 30-åringen til.

Manager Arsene Wenger var også mellomfornøyd med det ene poenget.

– Vi hadde problemer i starten av kampen. De var mye sterkere og raskere. Vi hadde bare 48 timers hvile etter vår siste kamp, mens de hadde tre og en halv dag. De hadde stor fart og glimrende innsats, men vi nektet og tape og kom tilbake, oppsummerte Wenger overfor TV 2.

KONSTANT UROMOMENT: Callum Wilson scoret på straffe, og skapte stadig problemer for Arsenal-forsvaret. Her feirer han 2-0-målet. Foto: Glyn Kirk , AFP

– Før kampen ville vi jo hatt tre poeng, men med 0-3 og 70 minutter spilt ville vi godtatt ett poeng. Vi er jo ikke fornøyde med å tape to poeng. Bournemouth er et godt lag og har vist mye bra denne sesongen, skrøt Wenger av motstanderen.

Fryktelig bakpå fra start



Kveldens bortekamp mot Bournemouth så lenge ut til å bli en gedigen nedtur. Typisk for kampen prøvde Giroud seg på et brassespark etter 69 minutter, men bommet på ballen og ramlet i bakken som en sekk poteter.

Da hadde ikke Arsenal hatt en eneste avslutning på mål, og lå under 0-3 på lille Vitality Stadium.

Så snudde det fullstendig. Bare sekunder senere stusset Giroud et innlegg fra Alex Oxlade-Chamberlain og fra kloss hold headet Alexis Sanchez inn reduseringen.

Fem minutter senere var Giroud nest sist på ballen igjen da han la pasningen til innbytter Lucas Perez som fra skrått hold banket ballen inn helt borte ved stolpen.

Streng utvisning



Så hadde Dan Gosling en kjempemulighet for hjemmelaget som han misbrukte, og deretter ble kaptein Simon Francis svært strengt utvist etter å ha taklet Aaron Ramsey. Dommer Michael Oliver burde ha nøyd seg med det gule kortet der.

– Jeg vet ikke helt, men taklingen var tøff, sa Ramsey til Sky Sports da han ble spurt om utvisningssituasjonen.

Med en mann mer på banen presset Arsenal voldsomt på slutten, og to minutter på overtid var det Giroud som steg høyest på et innlegg fra Granit Xhaka og headet inn utligningen.

Det var så brutalt som det kunne få blitt for Bournemouth-spillerne som lenge så ut til å få en drømmekveld. De kjørte over Arsenal fra start, og Charlie Daniels sendte dem fortjent i ledelsen etter 16 minutter. En herlig tversoverpasning fra Junior Stanislas ble elegant tatt ned, før Hector Bellerin ble lurt bort og Petr Cech overlistet med en behersket avslutning.

Fire minutter senere dyttet Xhaka til Ruan Fraser innenfor 16-meteren. Han var også borti hælen til den kjappe Bournemouth-spilleren. Straffen satte Callum Wilson midt i mål og sørget for 2-0.

Fraser sørget for 3-0-scoringen etter 58 minutter da han slapp noe billig unna det som så ut som en dytt i ryggen til Bellerin. Fraser fikk med seg ballen inn i feltet, og fra skrått hold satte han ballen mellom bena til Cech.

Da kokte det blant 11.000 tilskuere i Bournemouth, og Joshua King fikk trameklapp da han ble byttet ut etter 63 minutter. Da var det ekstremt lite som tydet på at Arsenal skulle komme tilbake. Syv minutter senere startet nedturen.

PS! Ligaleder Chelsea spiller borte mot Arsenals erkerival Tottenham onsdag kveld. Vinner Chelsea den kampen har de 11 poeng ned til Arsenal på fjerdeplass. Dersom Tottenham vinner, så går de ett poeng foran Arsenal.

Premier League tirsdag kveld:



Bournemouth – Arsenal 3-3 (2-0)

Mål: 1-0 Charlie Daniels (16), 2-0 Callum Wilson (str. 21), 3-0 Ryan Fraser (58), 3-1 Alexis Sánchez (70), 3-2 Lucas Perez (75), 3-3 Olivier Giroud (90).

11.202 tilskuere.

Joshua King spilte 63 minutter for Bournemouth

Rødt kort: Simon Francis (82), Bournemouth.

Crystal Palace – Swansea 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Alfie Mawson (42), 1-1 Wilfried Zaha (83), 1-2 Àngel Rangel (88).

24.913 tilskuere.

Stoke – Watford 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Ryan Shawcross (45), 2-0 Peter Crouch (49).

27.010 tilskuere.