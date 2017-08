Arsenal avslo Sanchez-bud på 500 millioner fra City

Arsene Wengers håp om å beholde Alexis Sanchez (29) ser ut til å blekne for hver time som går: Nå skal stjernespilleren ha forlatt Chiles treningssamling for å ta seg av «personlige forretninger».

Det skriver chilenske medier. Samtidig rapporteres det i England at Manchester City skal ha gjort et fremstøt for å hente Sanchez, ved å legge et bud på 50 millioner pund på bordet.

Det tilsvarer cirka 500 millioner kroner. Men Arsenal skal ifølge Sky Sports ha valgt å takke nei, og håper at Sanchez vil bli. 29-åringen har bare 11 måneder igjen av kontrakten, men Arsene Wenger har ikke lagt skjul på at han håper chileneren vil forelenge.

Men da må først City avvises ettertrykkelig det neste døgnet. I morgentimene onsdag skriver britiske medier at den lyseblå gigantklubben allerede er i full gang med å forberede et nytt og større bud.

Fikk du med deg? King i Bournemouth til 2021

Vil ha med Sterling



City ønsker nemlig å hente Sanchez for rene penger. Arsenal skal på sin side ha satt døren en smule på gløtt for en overgang - dersom Raheem Sterling kastes inn i pakken.

Sterling har vært i City siden 2015, da han kom fra Liverpool. Ifølge The Telegraph er den engelske landslagsspilleren åpen for en overgang til Arsenal, ikke minst siden en eventuell Sanchez-ankomst til Etihad vil gjøre det enda vanskeligere for ham å få spilletid.

Selv om Sterling har vist god form denne høsten, og scoret viktige mål både mot Bournemouth og Everton, skal både Bernardo Silva, Jesus og Leroy Sane stå foran ham i rekken når det kommer til Pep Guardiolas fremtidsplaner.

– Hvis han var enda tøffere foran mål, ville han vært blant de mest fantastiske spillerne, sa Guardiola etter helgens overtidsseier mot Bournemouth.

City skal være inneforstått med at de kanskje blir nødt til å strekke seg i Arsenals retning, og gi slipp på en spiller som Sterling for å sikre seg Sanchez.

Arsenal slaktes etter Liverpool-tapet: – En gjeng med feiginger

Hevder medspillerne ønsker exit



Nå meldes det om at City forbereder nok et bud på Sanchez. I Arsenal skal et flertall av spillerne ha et håp om at chileneren reiser - ifølge Telegraph skal mange av dem være av den oppfatning at Sanchez ikke har sterkt nok ønske om å bli værende i klubben.

De skal være lei av at 29-åringen setter seg selv foran klubben, og at Arsenal-ledelsen tillater at det skjer. Det har vært hendelser tidligere hvor Sanchez og lagkompisene har vært i tottene på hverandre.

I mars i år forlot han treningsfeltet midt under en økt, hvorpå flere av de andre spillerne reagerte med å konfrontere ham i garderoben etterpå. Det skal ha endt i krangel, og Sanchez ble benket til den påfølgende storkampen mot Liverpool.